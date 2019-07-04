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В Германии начался суд над подозреваемым в сотрудничестве с "ДНР"

Новости » Политика    04.07.2019 - 12:54
В Германии начался суд над подозреваемым в сотрудничестве с "ДНР"
Фото: суд над подозреваемым (rtvi.com)

Немец предстанет перед судом за сотрудничество с боевиками

В Германии начался суд над подозреваемым в сотрудничестве с боевиками самопровозглашенной "Донецкой народной республики". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

В немецком Дортмунде, в среду, 3 июля, предстал перед судом гражданин Германии, которого подозревают в участии в боевых действиях на востоке Украины на стороне боевиков так называемой "ДНР". Мужчина, имя которого не разглашается, находился на Донбассе в период с 2014 до 2016 года.

Обвиняемый утверждает, что он родился в СССР и его отец был украинцев, поэтому назвал присоединение к боевикам своим "гражданским долгом". Подозреваемый отмечает, что его научили пользоваться оружием, но он никогда не был на фронте. По словам подсудимого, впоследствии он разочаровался в боевиках.

"Я никогда не был на фронте... Я поддерживал людей, которые обогатились на войне", - сказал на суде обвиняемый.

Мужчину арестовали в аэропорту Ганновера и предъявили обвинение в подготовке массового насильственного акта, который создает угрозу для государства, и в нарушении закона о контроле над боевыми вооружениями. Обвиняемого могут приговорить к условному сроку.

Напомним, прокуратура Донецкой области согласовала заочное сообщение о подозрении двум гражданам Италии, которые воевали на стороне боевиков "ДНР".

Как писало РБК-Украина, в Италии суд Генуи вынес приговор трем боевикам, которые воевали на Донбассе в рядах пророссийских войск.

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