ru ua
Пн, 06 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В СБУ прокомментировали "задержание" Милевского в ресторане в центре Киева

Новина українською →
Киев, Понедельник 06 декабря 2021 20:22
В СБУ прокомментировали "задержание" Милевского в ресторане в центре Киева Коллаж РБК-Украина: в СБУ прокомментировали "задержание" Милевского
Автор: Роман Мирончук

Бывший игрок киевского "Динамо" Артем Милевский удивил сеть видео, на котором видно, как его вместе с агентом Александром Панковым жестко задерживают в киевском ресторане "Бохо". При этом появилась информация о том, что это якобы дело рук сотрудников СБУ, но в ведомстве заявили, что данное видео просто пранк.

Об этом "Суспильному" рассказал спикер СБУ Артем Дехтяренко.

"Они снимают пранк, насколько я понял. Во всяком случае, сотрудники СБУ там не привлечены", - отметил спикер СБУ.

По словам Дехтяренко, если обратить внимание на фотографии, публикуемые с того места, то четко видно, что у вроде бы "силовиков" ни форма, ни наклейки СБУ не соответствуют тем образцам, в которых действительно работают сотрудники СБУ.

Напомним, Милевский завершил карьеру футболиста в сентябре этого года. Пиком его карьеры были выступления за киевское "Динамо" восемь лет назад. В составе столичной команды он провел 241 матч, в которых забил 84 мяча и отдал 54 результативные передачи.

Также выступал за турецкий "Газиантепспор", хорватские "Хайдук" и "Сплит", румынскую "Конкордию", российский "Тосно", венгерскую "Кишварду" и "Динамо" Брест из Беларуси.

Последний клуб, в котором играл Артем Милевский был украинский "Минай". Милевский здесь провел провел 10 матчей, но ни одного гола так и не забил.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины
LITE
Мода на натуральность: стилист назвала топ-5 бьюти-трендов 2022 года
Мода на натуральность: стилист назвала топ-5 бьюти-трендов 2022 года