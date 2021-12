В СБУ прокомментировали "задержание" Милевского в ресторане в центре Киева

"Они снимают пранк, насколько я понял. Во всяком случае, сотрудники СБУ там не привлечены", - отметил спикер СБУ.

По словам Дехтяренко, если обратить внимание на фотографии, публикуемые с того места, то четко видно, что у вроде бы "силовиков" ни форма, ни наклейки СБУ не соответствуют тем образцам, в которых действительно работают сотрудники СБУ.

Video being circulated of Artem Milevsky & his agent Oleksandr Pankov being arrested in Kyiv restaurant Boho.



Unclear what day this was taken but many believe this could just be a set up / prank with the security services in the video not looking very ‘official’ pic.twitter.com/jojHAGgZJ6