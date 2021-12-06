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В СБУ прокоментували "затримання" Мілевського в ресторані в центрі Києва

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Київ , Понеділок 06 грудня 2021 20:22
В СБУ прокоментували "затримання" Мілевського в ресторані в центрі Києва Колаж РБК-Україна: в СБУ прокоментували "затримання" Мілевського
Автор: Роман Мирончук

Колишній гравець київського "Динамо" Артем Мілевський здивував мережу відео, на якому видно, як його разом з агентом Олександром Панковим жорстко затримують у київському ресторані "Бохо". При цьому з'явилася інформація про те, що це нібито справа рук співробітників СБУ, але у відомстві заявили, що дане відео просто пранк.

Про це "Суспільному" розповів речник СБУ Артем Дехтяренко.

"Вони знімають пранк, наскільки я зрозумів. У всякому разі, співробітники СБУ там не залучені", - зазначив спікер СБУ.

За словами Дехтяренка, якщо звернути увагу на фотографії, що публікуються з того місця, то чітко видно, що у начебто "силовиків" ні форма, ні наклейки СБУ не відповідають тим зразкам, в яких дійсно працюють співробітники СБУ.

Нагадаємо, Мілевський завершив кар'єру футболіста у вересні цього року. Піком його кар'єри були виступи за київське "Динамо" вісім років тому. У складі столичної команди він провів 241 матч, в яких забив 84 м'ячі і віддав 54 результативні передачі.

Також виступав за турецький "Газіантепспор", хорватські "Хайдук" і "Спліт", Румунську "Конкордію", Російський "Тосно", Угорську "Кішварду" і "Динамо" Брест з Білорусі.

Останній клуб, в якому грав Артем Мілевський був український "Минай". Мілевський тут провів провів 10 матчів, але жодного голу так і не забив.

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