В СБУ прокоментували "затримання" Мілевського в ресторані в центрі Києва

"Вони знімають пранк, наскільки я зрозумів. У всякому разі, співробітники СБУ там не залучені", - зазначив спікер СБУ.

За словами Дехтяренка, якщо звернути увагу на фотографії, що публікуються з того місця, то чітко видно, що у начебто "силовиків" ні форма, ні наклейки СБУ не відповідають тим зразкам, в яких дійсно працюють співробітники СБУ.

Video being circulated of Artem Milevsky & his agent Oleksandr Pankov being arrested in Kyiv restaurant Boho.



Unclear what day this was taken but many believe this could just be a set up / prank with the security services in the video not looking very ‘official’ pic.twitter.com/jojHAGgZJ6