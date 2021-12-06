Милевский разыграл свое задержание СБУшниками? Что известно об инциденте

Бывший игрок киевского "Динамо" Артем Милевский попал в неоднозначную ситуацию в центре Киева. Его вроде бы жестко задержали сотрудники СБУ в ресторане "Бохо".

Все подробности об этом инциденте читайте в нашем материале.

Почему это постановка

В СМИ появилась информация будто Милевский вместе со своим агентом Александром Панковым были в киевском ресторане "Бохо", а потом их жестко задержала СБУ.

На видео показано, как силовики повалили Артема на пол, а затем вывели из помещения.

"Причина задержания – неизвестна, как и то, что произошло с экс-форвардом "Динамо" в дальнейшем", - пишут в СМИ.

Если посмотреть в аккаунт Instagram агента Милевского - Панкова - то 5 декабря, вечером, он был на день рождении в частном доме. Праздновали день рождения блогерши Александры Смидюк.

На вечеринке веселились гости и играл диджей, шампанское лилось рекой. Остается неясным, как мог оказаться Панков после этого в ресторане "Бохо".

Скриншот (instagram.com/pankov_agent)