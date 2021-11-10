В СБУ объяснили, почему Максим Галкин теперь невъездной в Украину: провоцирует сепаратизм

Российский пародист и певец внесен 3 ноября в обновленный перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины, из-за своей деятельности, которая "провоцирует сепаратизм". Кроме того, муж Аллы Пугачевой поддерживает российскую оккупацию украинских территорий, рассказали в спецслужбе.

"Основанием для внесения иностранца в указанный перечень являются достаточные данные о его деятельности в ущерб национальным интересам Украины, в частности, направленной на провоцирование сепаратистских настроений, создание предпосылок для нарушения территориальной целостности нашего государства, поддержку временной оккупации части Украины государством агрессором, и прочее", - разъяснили в СБУ.

Конкретные примеры такой подрывной деятельности не были указаны.

Впрочем, напомним, что на сайте "Миротворец" Максим Галкин находится в базе уже далеко не вчера, а попал туда из-за своих поездок в оккупированный Крым с нарушением государственной границы Украины.

После обновления "черного списка" Минкульта в ноябре, Галкину отныне нельзя въезжать в Украину, и также запрещена трансляция на нашем телевидении контента (фильмов) с его участием.

В СБУ объяснили причину запрета Максиму Галкину въезжать в Украину (фото: t.me/apnewsua)