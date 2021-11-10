В СБУ пояснили, чому Максим Галкін тепер нев'їзний в Україну: провокує сепаратизм

Російський пародист і співак внесений 3 листопада в оновлений перелік осіб, що становлять загрозу національній безпеці України, через свою діяльність, яка "провокує сепаратизм". Крім того, чоловік Алли Пугачової підтримує російську окупацію українських територій, розповіли в спецслужбі.

"Підставою для внесення іноземця до зазначеного переліку є достатні дані про його діяльність на шкоду національним інтересам України, зокрема, спрямовану на провокування сепаратистських настроїв, створення передумов для порушення територіальної цілісності нашої держави, підтримку тимчасової окупації частини України державою агресором тощо", - роз'яснили в СБУ.

Конкретні приклади такої підривної діяльності не були вказані.

Втім, нагадаємо, що на сайті "Миротворець" Максим Галкін знаходиться в базі вже далеко не вчора, а потрапив туди через свої поїздки в окупований Крим з порушенням державного кордону України.

Після оновлення "чорного списку" Мінкульту в листопаді, Галкіну відтепер не можна в'їжджати в Україну, і також заборонена трансляція на нашому телебаченні контенту (фільмів) з його участю.

В СБУ пояснили причину заборони Максиму Галкіну в'їжджати в Україну (фото: t.me/apnewsua)