В СБУ дали инструкции, как вести себя при обстрелах

Что делать при артиллерийских обстрелах системами залпового огня

Снаряд (ракету) можно заметить и отреагировать, залп реактивной ракеты хорошо видно. Ночью это яркая вспышка, днем – дымные следы ракет.

Организуйте постоянное наблюдение, постоянно держите в поле зрения здания и сооружения, которые находятся рядом и которые можно использовать в качестве укрытия. После сигнала наблюдателя есть несколько секунд, чтобы укрыться.

Прячьтесь в подвалы или в другом углубленном помещении. Выбирайте место в углу между несущими стенами и недалеко от окон и дверей, чтобы быстро покинуть дом в случае попадания снаряда.

Что делать во время артобстрелов

Во время артиллерийского, минометного или авиационного налета не оставайтесь в подъездах, под арками и на лестничных клетках. Также опасно прятаться в подвалах панельных домов, возле автомобильной техники, автозаправочных станций и под стенами домов из легких конструкций. Такие объекты непрочные, вы можете оказаться под завалом или травмироваться.

Если огонь артиллерии, минометный обстрел, авиационная бомбардировка застали вас на пути, немедленно ложитесь на землю, туда, где есть выступ или хотя бы небольшое углубление. Защиту могут дать бетонные конструкции (кроме тех, которые могут обвалиться или загореться), траншеи, неглубокие подземные колодцы, широкие трубы водостока и канавы.

Закрывайте ладонями уши и открывайте рот – это спасет от контузии, убережет от баротравмы.

Не приступайте к разбору завалов самостоятельно, ждите специалистов по разминированию, и представителей аварийно-спасательной службы.

Что делать во время обстрела стрелковым оружием

Во время стрельбы лучше всего спрятаться в защищенном помещении (например, в ванной комнате или в самой ванне). Когда это невозможно, нужно лечь, прикрыться предметами, которые могут защитить от обломков и пуль.

Если вы попали под стрельбу на открытом месте, лучше упасть на землю и закрыть голову руками. Эффективной защитой станет любой выступ, даже тротуар, углубление в земле или канава. Укрытием может стать бетонная мусорная урна или ступеньки. Не пытайтесь прятаться за автомобилями или киосками – они часто становятся мишенями.

Где бы вы не находились, тело должно быть в максимально безопасном положении. Сгруппируйтесь, лягте в позу эмбриона. Развернитесь ногами в сторону стрельбы, закрыв руками голову и открыв рот, чтобы близкий взрыв не причинил вред барабанным перепонкам. Ждите, пока стрельба не утихнет, а выстрелов не будет хотя бы 5 минут.

Если ваше жилье находится в зоне регулярных боевых столкновений, нужно укрепить окна (например, клейкой лентой) – это поможет избежать разлета осколков стекла. Желательно закрыть окна, например, мешками с песком или массивной мебелью.