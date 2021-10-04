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Сбросил 30 кг: лидер группы "ТИК" удивил своим видом

Автор: Роман Мирончук

Виктор Бронюк рассказал, как ему удалось сбросить целых 30 килограммов. Ранее лидер группы "ТИК" весил 120 кг, но лишний вес мешал артисту жить полноценной жизнью.

Об этом говорится в программе "Викриття" на YouTube-канале "Новини.LIVE".

Избыточный вес мешал играть с детьми и завязывать шнурки, а также проводить концерты, которые длились два часа. Он решил привести себя в форму, записался в фитнес-клуб, куда начал ходить со своей женой три раза в неделю, и занялся своим питанием.

Бронюк также занялся скандинавской ходьбой и придумал свою систему питания.

Скриншот с видео

"Я исключил полностью алкоголь и пытаюсь придерживаться правильного питания. Но, конечно, я не стал на 100 % поклонником здорового питания. У меня есть своя диета. Она называется "ПМЖ": попробуй меньше жрать и все у вас получится", - рассказал артист.

Виктор Бронюк (фото: instagram.com/viktorbronyuk_official)

Виктор Бронюк с женой (фото: instagram.com/viktorbronyuk_official)

Виктор Бронюк сбросил 30 килограммов (видео: YouTube)

Отметим, выбывший из "Танцев со звездами 2021" Фагот рассказал, что на проекте он похудел на 12 килограммов. При этом он признался, что, хотя много не ест, но любит вкусно поесть, и это сказывается на фигуре. А на "Танцах" у него было по несколько тренировок в день, что не могло не сказаться на фигуре.

Ранее известная украинская певица Алина Гросу рассказала, как ей удалось скинуть 12 лишних килограммов.

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