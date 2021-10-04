Скинув 30 кг: лідер гурту "ТІК" здивував своїм виглядом

Віктор Бронюк розповів, як йому вдалося скинути цілих 30 кілограмів. Раніше лідер групи "ТІК" важив 120 кг, але зайва вага заважала артисту жити повноцінним життям.
Про це йдеться в програмі "Викриття"на YouTube-каналі "Новини.LIVE".
Надмірна вага заважала грати з дітьми і зав'язувати шнурки, а також проводити концерти, які тривали дві години. Він вирішив привести себе у форму, записався у фітнес-клуб, куди почав ходити зі своєю дружиною три рази на тиждень, і зайнявся своїм харчуванням.
Бронюк також зайнявся скандинавською ходьбою і придумав свою систему харчування.
Скріншот з відео
"Я виключив повністю алкоголь і намагаюся дотримуватися правильного харчування. Але, звичайно, я не став на 100% шанувальником здорового харчування. У мене є своя дієта. Вона називається "ПМЖ": спробуй менше жерти і все у вас вийде", - розповів артист.
Віктор Бронюк (фото: instagram.com/viktorbronyuk_official)
Віктор Бронюк з дружиною (фото: instagram.com/viktorbronyuk_official)
Віктор Бронюк скинув 30 кілограмів (відео: YouTube)
Зазначимо, Фагот, який вибув з "танців з зірками 2021", розповів, що на проекті він схуд на 12 кілограмів. При цьому він зізнався, що, хоча багато не їсть, але любить смачно поїсти, і це позначається на фігурі. А на "Танцях" у нього було по кілька тренувань в день, що не могло не позначитися на фігурі.
Раніше відома українська співачка Аліна Гросу розповіла, як їй вдалося скинути 12 зайвих кілограмів.