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Скинув 30 кг: лідер гурту "ТІК" здивував своїм виглядом

Автор: Роман Мирончук

Віктор Бронюк розповів, як йому вдалося скинути цілих 30 кілограмів. Раніше лідер групи "ТІК" важив 120 кг, але зайва вага заважала артисту жити повноцінним життям.

Про це йдеться в програмі "Викриття"на YouTube-каналі "Новини.LIVE".

Надмірна вага заважала грати з дітьми і зав'язувати шнурки, а також проводити концерти, які тривали дві години. Він вирішив привести себе у форму, записався у фітнес-клуб, куди почав ходити зі своєю дружиною три рази на тиждень, і зайнявся своїм харчуванням.

Бронюк також зайнявся скандинавською ходьбою і придумав свою систему харчування.

Скріншот з відео

"Я виключив повністю алкоголь і намагаюся дотримуватися правильного харчування. Але, звичайно, я не став на 100% шанувальником здорового харчування. У мене є своя дієта. Вона називається "ПМЖ": спробуй менше жерти і все у вас вийде", - розповів артист.

Віктор Бронюк (фото: instagram.com/viktorbronyuk_official)

Віктор Бронюк з дружиною (фото: instagram.com/viktorbronyuk_official)

Віктор Бронюк скинув 30 кілограмів (відео: YouTube)

Зазначимо, Фагот, який вибув з "танців з зірками 2021", розповів, що на проекті він схуд на 12 кілограмів. При цьому він зізнався, що, хоча багато не їсть, але любить смачно поїсти, і це позначається на фігурі. А на "Танцях" у нього було по кілька тренувань в день, що не могло не позначитися на фігурі.

Раніше відома українська співачка Аліна Гросу розповіла, як їй вдалося скинути 12 зайвих кілограмів.

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