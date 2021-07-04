Сборная Украины возвращается домой с Евро 2020: реакция на матч с Англией, видео с фан-зон

Сборная Украины проиграла Англии в матче 1/4 финала Евро 2020 в Риме и покидает чемпионат. Сине-желтые в этой драматической игре пропустили 4 мяча в свои ворота, причем первый гол пришелся уже на 4-ю минуту. Со своей стороны подопечным Андрея Шевченко не удалось реализовать ни одного. В итоге национальная сборная остановилась на достигнутом рекорде - прохождение в четвертьфинал ЧЕ.
К матчу было приковано внимание огромного количества любителей футбола. Как отреагировали болельщики, общественные и культурные деятели, политики и сами спортсмены на итог игры - читайте в материале ниже.
Несмотря на разгромный счет в поединке с англичанами, которых многие эксперты называли главными фаворитами Евро, факт остается фактом - Украине удалось завершить выступление на чемпионате, войдя в восьмерку сильнейших команд Европы. На это и идет основной акцент в реакции. Впрочем, хватает и довольно резких высказываний об игре и критических оценок.
"Сборная Украины впервые в истории вышла в четвертьфинал чемпионата Европы. Команда достойно боролась и, несомненно, вошла в историю. Спасибо за эти эмоции!" - высказались сами сине-желтые по итогам игры, и позже добавили: "На наших глазах происходила легендарная футбольная история в жизни Украины на мировой арене. Гордимся и всегда поддерживаем!"
Фото: скрин поста facebook.com/zbirna.ua
"Ни одно поражение не сломает Украину! Боль пройдет, раны заживут, мы будем достаточно сильны, чтобы встать и идти дальше! Нам жаль, больно, но не стыдно! Украина завершает этот турнир в топ-8 сильнейших команд Европы... Я верю, что мы обязательно пробьемся на ЧМ-2022 и попортим там нервы многим грандам мирового футбола! И самое главное! Мы имеем лучшую на турнире группу поддержки!.." - отметил президент Владимир Зеленский в своем Facebook.
Стадион в Риме с украинскими болельщиками 3 июля на матче Украина - Англия (фото: facebook.com/halyna.hanhala.9)
Александр Фоззи Сидоренко из группы ТНМК, известный знаток футбола, призвал "выдохнуть", внимательно проанализировать выступление сборной на Евро 2020, и также обратил внимание на достигнутый высокий результат команды Шевченко, которой удалось поднять планку.
Фото: скрин поста facebook.com/fozzey.metamorefozzey
"4-0, вроде и разгром. Но за сборную не стыдно. Такие поражения нам нужны. Ребятам благодарим за Евро", - написал спортивный эксперт Андрей Балконский в Facebook.
Бойцы ВСУ на фронте следили за матчем Украина - Англия (фото: facebook.com/donbassrealii)
В Покрове следят за игрой сборной 3 июля (фото: facebook.com/groups/PokrovTown)
Фан-зона в Бахмуте 3 июля (фото: facebook.com/YaGorodBakhmut)
Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко высказался о разгромном матче и отметил, что у англичан "было большое преимущество на втором этаже".