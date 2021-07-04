Сборная Украины возвращается домой с Евро 2020: реакция на матч с Англией, видео с фан-зон

Несмотря на разгромный счет в поединке с англичанами, которых многие эксперты называли главными фаворитами Евро, факт остается фактом - Украине удалось завершить выступление на чемпионате, войдя в восьмерку сильнейших команд Европы. На это и идет основной акцент в реакции. Впрочем, хватает и довольно резких высказываний об игре и критических оценок.

"Сборная Украины впервые в истории вышла в четвертьфинал чемпионата Европы. Команда достойно боролась и, несомненно, вошла в историю. Спасибо за эти эмоции!" - высказались сами сине-желтые по итогам игры, и позже добавили: "На наших глазах происходила легендарная футбольная история в жизни Украины на мировой арене. Гордимся и всегда поддерживаем!"

Фото: скрин поста facebook.com/zbirna.ua

"Ни одно поражение не сломает Украину! Боль пройдет, раны заживут, мы будем достаточно сильны, чтобы встать и идти дальше! Нам жаль, больно, но не стыдно! Украина завершает этот турнир в топ-8 сильнейших команд Европы... Я верю, что мы обязательно пробьемся на ЧМ-2022 и попортим там нервы многим грандам мирового футбола! И самое главное! Мы имеем лучшую на турнире группу поддержки!.." - отметил президент Владимир Зеленский в своем Facebook.

Реакция сети на результат матча Украина - Англия

Стадион в Риме с украинскими болельщиками 3 июля на матче Украина - Англия (фото: facebook.com/halyna.hanhala.9)

Фото: скрин комментариев facebook.com/zbirna.ua

Александр Фоззи Сидоренко из группы ТНМК, известный знаток футбола, призвал "выдохнуть", внимательно проанализировать выступление сборной на Евро 2020, и также обратил внимание на достигнутый высокий результат команды Шевченко, которой удалось поднять планку.

Фото: скрин поста facebook.com/fozzey.metamorefozzey

Проиграть достойному противнику - тоже результат и хороший опыт для игроков. Уверена, наши победы еще впереди. Благодарим игроков нашей сборной за полноту эмоций!

Почти никогда не смотрел футбол, и тут такое Событие... Все болеют, и я также решил посмотреть... Впечатлений миллион, снова больше не буду его смотреть, это позорище...

Они заставили всю страну болеть, подняли дух и честь, слава героям!

Главное, чтоб были здоровы

Что и следовало ожидать

Достойный бой? Как тогда выглядит не достойный бой?

Игра была достойная. Спасибо за интересную игру. Проиграли же лучшим, ну что поделаешь. Главное старались. Мне не стыдно за наших пацанов. Кстати, живу в Англии...

"4-0, вроде и разгром. Но за сборную не стыдно. Такие поражения нам нужны. Ребятам благодарим за Евро", - написал спортивный эксперт Андрей Балконский в Facebook.

Что происходило в фан-зонах в украинских городах

Как в Киеве в фан-зоне многие тысячи болельщиков следили за матчем Украина - Англия.

Фан-зона в Мариуполе в вечер матча сборной Украины против Англии.

В Харькове в фан-зоне и матч посмотрели, и сборную поддержали, и зажгли, и традиционную "песню про Путина" исполнили.

В Луганской области в зоне ООС бойцы 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Данила держали кулаки за сборную на матче.

Бойцы ВСУ на фронте следили за матчем Украина - Англия (фото: facebook.com/donbassrealii)

Фан-зона в Одессе собрала тысячи болельщиков.

В Покрове в импровизированную фан-зону пришли поддержать сборную Украины в матче с Англией.

В Покрове следят за игрой сборной 3 июля (фото: facebook.com/groups/PokrovTown)

Фан-зона во Львове с тысячами болельщиков в вечер матча Украина - Англия.

В Бахмуте следили за поединком на Евро 2020 Украина - Англия под дождем.

Фан-зона в Бахмуте 3 июля (фото: facebook.com/YaGorodBakhmut)