Збірна України повертається додому з Євро 2020: реакція на матч з Англією, відео з фан-зон

Збірна України програла Англії у матчі 1/4 фіналу Євро 2020 в Римі та залишає чемпіонат. Синьо-жовті в цій драматичній грі пропустили 4 м'ячі у свої ворота, причому перший гол припав вже на 4-у хвилину. Зі свого боку підопічним Андрія Шевченка не вдалося реалізувати жодного. У підсумку національна збірна зупинилася на досягнутому рекорді - проходження до чвертьфіналу ЧЄ.
До матчу була прикута увага величезної кількості любителів футболу. Як відреагували вболівальники, громадські та культурні діячі, політики та самі спортсмени на підсумок гри - читайте в матеріалі нижче.
Незважаючи на розгромний рахунок у поєдинку з англійцями, яких чимало експертів називали головними фаворитами Євро, факт залишається фактом - Україні вдалося завершити виступ на чемпіонаті, увійшовши до вісімки найсильніших команд Європи. На це і йде основний акцент у реакції. Втім, вистачає і досить різких висловлювань про гру та критичних оцінок.
"Збірна України вперше в історії вийшла до чвертьфіналу чемпіонату Європи. Команда гідно боролася і, безсумнівно, увійшла в історію. Дякую за ці емоції!"- висловилися самі синьо-жовті за підсумками гри, й пізніше додали: "На наших очах відбувалася легендарна футбольна історія в житті України на світовій арені. Пишаємось та завжди підтримуємо!"
Фото: скрін поста facebook.com/zbirna.ua
"Жодна поразка не зламає Україну! Біль мине, рани загояться, ми будемо достатньо сильними, щоб підвестися і йти далі! Нам прикро, боляче, але не соромно! Україна завершує цей турнір у топ-8 найсильніших команд Європи... Я вірю, що ми обов’язково проб’ємося на ЧС-2022 і попсуємо там нерви багатьом грандам світового футболу! І найголовніше! Ми маємо кращу на турнірі групу підтримки!.." - зазначив президент Володимир Зеленський у своєму Facebook.
Стадіон у Римі з українськими вболівальниками 3 липня на матчі Україна - Англія (фото: facebook.com/halyna.hanhala.9)
Олександр Фоззі Сидоренко з групи ТНМК, відомий знавець футболу, закликав "видихнути", уважно проаналізувати виступ збірної на Євро 2020, і також звернув увагу на досягнутий високий результат команди Шевченка, якій вдалося підняти планку.
Фото: скрін поста facebook.com/fozzey.metamorefozzey
"4-0, наче і розгром. Але за збірну не соромно. Такі поразки нам потрібні. Хлопцям дякуємо за Євро", - написав спортивний експерт Андрій Балконський у Facebook.
Бійці ЗСУ на фронті стежили за матчем Україна - Англія (фото: facebook.com/donbassrealii)
У Покрові стежать за грою збірної 3 липня (фото: facebook.com/groups/PokrovTown)
Фан-зона в Бахмуті 3 липня (фото: facebook.com/YaGorodBakhmut)
Раніше повідомлялося, що головний тренер збірної України Андрій Шевченко висловився про розгромний матч і зазначив, що в англійців "була велика перевага на другому поверсі".