UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Сборная Украины может сыграть в новой форме на Евро 2020 в России: что грозит команде

Автор: Styler

В России продолжают обсуждать новую форму сборной Украины по футболу. Наша команда может выступить в Санкт-Петербурге в четвертьфинале Евро 2020, если она займет третье место в своей группе, попадет на победителя группы F и выиграет у него.

Об этом сообщает "Чемпионат".

Российский адвокат Андрей Князев, рассказал, что, если украинцы выйдут в новой форме на стадион в России, то в теории, это может нарушить закон.

"Наша сторона может призвать запретить играть в такой форме. Но до юридических дел не дойдет, никто не будет требовать того, чтобы сборная Украина была дисквалифицирована и так далее", - заявил Князев.

По его словам, максимум что может быть - это предупреждение о возможных последствиях.

"Если так судить, то большая половина украинцев так или иначе против России, но мы же в их адрес уголовные дела не возбуждаем", - добавил Князев.

Андрей Ярмоленко в новой форме (фото: facebook.com/andriy.pavelko)

Напомним, в России ряд чиновников возмутились новой форме сборной Украины по футболу. "Критике" поддалось наличие аннексированного РФ Крыма, а также приветствия "Слава Украине - Героям слава".

Отметим, на Евро 2020 украинская сборная сможет использовать три комплекта формы - желтая с синим (домашняя), синяя с желтым (гостевая) и белая с золотым (третий комплект).

Мы также писали о том, что известный дизайнер Жан Грицфельдт оценил новую форму сборной Украины. По его словам, форма получилась отличной.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Евро-2020Футбол