Сборная Украины может сыграть в новой форме на Евро 2020 в России: что грозит команде

Российский адвокат Андрей Князев, рассказал, что, если украинцы выйдут в новой форме на стадион в России, то в теории, это может нарушить закон.

"Наша сторона может призвать запретить играть в такой форме. Но до юридических дел не дойдет, никто не будет требовать того, чтобы сборная Украина была дисквалифицирована и так далее", - заявил Князев.

По его словам, максимум что может быть - это предупреждение о возможных последствиях.

"Если так судить, то большая половина украинцев так или иначе против России, но мы же в их адрес уголовные дела не возбуждаем", - добавил Князев.

Андрей Ярмоленко в новой форме (фото: facebook.com/andriy.pavelko)