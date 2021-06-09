Сборная Украины может сыграть в новой форме на Евро 2020 в России: что грозит команде

В России продолжают обсуждать новую форму сборной Украины по футболу. Наша команда может выступить в Санкт-Петербурге в четвертьфинале Евро 2020, если она займет третье место в своей группе, попадет на победителя группы F и выиграет у него.
Об этом сообщает "Чемпионат".
Российский адвокат Андрей Князев, рассказал, что, если украинцы выйдут в новой форме на стадион в России, то в теории, это может нарушить закон.
"Наша сторона может призвать запретить играть в такой форме. Но до юридических дел не дойдет, никто не будет требовать того, чтобы сборная Украина была дисквалифицирована и так далее", - заявил Князев.
По его словам, максимум что может быть - это предупреждение о возможных последствиях.
"Если так судить, то большая половина украинцев так или иначе против России, но мы же в их адрес уголовные дела не возбуждаем", - добавил Князев.
Андрей Ярмоленко в новой форме (фото: facebook.com/andriy.pavelko)
Напомним, в России ряд чиновников возмутились новой форме сборной Украины по футболу. "Критике" поддалось наличие аннексированного РФ Крыма, а также приветствия "Слава Украине - Героям слава".
Отметим, на Евро 2020 украинская сборная сможет использовать три комплекта формы - желтая с синим (домашняя), синяя с желтым (гостевая) и белая с золотым (третий комплект).
Мы также писали о том, что известный дизайнер Жан Грицфельдт оценил новую форму сборной Украины. По его словам, форма получилась отличной.