Збірна України може зіграти в новій формі на Євро 2020 в Росії: що загрожує команді

У Росії продовжують обговорювати нову форму збірної України з футболу. Наша команда може виступити в Санкт-Петербурзі у чвертьфіналі Євро 2020, якщо вона посяде третє місце у своїй групі, потрапить на переможця групи F і виграє у нього.
Про це повідомляє "Чемпіонат".
Російський адвокат Андрій Князєв, розповів, що, якщо українці вийдуть в новій формі на стадіон в Росії, то в теорії, це може порушити закон.
"Наша сторона може закликати заборонити грати в такій формі. Але до юридичних справ не дійде, ніхто не буде вимагати того, щоб збірна України була дискваліфікована і так далі", - заявив Князєв.
За його словами, максимум що може бути - це попередження про можливі наслідки.
"Якщо так судити, то більша половина українців так чи інакше проти Росії, але ми ж в їх адресу кримінальних справ не порушуємо", - додав Князєв.
Андрій Ярмоленко в новій формі (фото: facebook.com/andriy.pavelko)
Нагадаємо, в Росії ряд чиновників обурилися новій формі збірної України з футболу. "Критиці" піддалося наявність анексованого РФ Криму, а також вітання "Слава Україні - Героям слава".
Зазначимо, на Євро 2020 українська збірна зможе використовувати три комплекти форми - жовта з синім (домашня), синя з жовтим (гостьова) і біла з золотим (третій комплект).
Ми також писали про те, що відомий дизайнер Жан Гріцфельдт оцінив нову форму збірної України. За його словами, форма вийшла відмінною.