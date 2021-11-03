Сбор 2,5 млн на спасение маленькой украинки обернулся скандалом: "чихать на детей, нажива денег - в приоритете"

Так, некоторое время назад волонтер организовала благотворительный фонд для помощи Маше Сахно, которой для победы над тяжелым недугом требовалась инъекция по немыслимой цене. Тогда "всем миром" и собрали нужную сумму даже с излишком.

После этого представители БФ "Для своих" рассказали, что остаток средств (пол миллиона гривен) якобы был переведен в другой фонд "Мама і немовля", который занимается сбором денег для проведения сложных операций новорожденным.

Мать Маши Дарья Сахно, в свою очередь, якобы стала требовать вернуть эти средства ей.

Сейчас в сети появилось видео, на котором женщина, внешне похожая на Дарью Сахно, настоятельно рекомендует главе благотворительного фонда позвонить в банк и отменить транзакцию по переводу средств, в противном случае грозит серьезными последствиями.

А на втором ролике показан разговор трех женщин, якобы Сахно и сотрудницы этого БФ - важно отметить, что лиц участниц беседы не видно. На записи слышно, будто мать Маши обвиняет собеседницу в финансовой махинации. Женщина, в свою очередь, отрицает обвинения и подчеркивает что сделала перевод во второй фонд на законных основаниях.

"Ты меня не спросила. У тебя есть выбор - или ты будешь сидеть, или останешься без головы", - недовольно отвечает та.

Видео: вокруг сбора денег для спасения девочки Маши Сахно вспыхнул скандал

Также был опубликован скрин поста в Instagram от Марии Приймы об этой неприятной ситуации. В нем говорится о том, что мама Маши Сахно Дарья угрожает сотруднице их благотворительного фонда и ее семье.

"Мы возмущены таким поступком! Им наплевать на других больных детей - нажива денег стоит в приоритете!" - указывается в публикации.

Фото: скрин

Кроме того, в Facebook-группе "Херсон и окрестности: новости круглосуточно 2.0" в комментариях относительно данного скандала пользователь сети Эдуард Михайлов выложил скрин с обращением директора этого фонда Людмилы. Женщина отмечает, что они были обязаны перечислить остаток средств для спасения других детей.

Фото: скрин