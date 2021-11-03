Збіp 2,5 млн на порятунок маленької українки обернувся скандалом: "чхати на дітей, нажива грошей - у пріорітеті"

Так, деякий час тому волонтер організувала благодійний фонд для допомоги Маші Сахно, якій для перемоги над важкою недугою була потрібна ін'єкція за немислимою ціною. Тоді "всім світом" і зібрали потрібну суму навіть з надлишком.

Після цього представники БФ "Для своїх" розповіли, що залишок коштів (пів мільйона гривень) нібито був переведений в інший фонд "Мама і немовля", який займається збором грошей для проведення складних операцій новонародженим.

Мати Маші Дарина Сахно, своєю чергою, нібито стала вимагати повернути ці кошти їй.

Зараз в мережі з'явилося відео, на якому жінка, зовні схожа на Дарину Сахно, настійно рекомендує голові благодійного фонду зателефонувати в банк і скасувати транзакцію з переказу коштів, в іншому випадку загрожує серйозними наслідками.

А на другому ролику показана розмова трьох жінок, нібито Сахно і співробітниці цього БФ - важливо зазначити, що обличчя учасниць бесіди не видні. На записі чутно, ніби мати Маші звинувачує співрозмовницю у фінансовій махінації. Жінка, своєю чергою, заперечує звинувачення і наголошує, що зробила переказ в другий фонд на законних підставах.

"Ти мене не запитала. У тебе є вибір - або ти будеш сидіти, або залишишся без голови", - незадоволено відповідає та.

Відео: навколо збору грошей для порятунку дівчинки Маші Сахно спалахнув скандал

Також був опублікований скрін поста в Instagram від Марії Прийми про цю неприємну ситуацію. У ньому йдеться про те, що мама Маші Сахно Дарина загрожує співробітниці їх благодійного фонду та її сім'ї.

"Ми обурені таким вчинком! Їм чхати на інших хворих дітей - нажива грошей стоїть в пріоритеті!" - вказується в публікації.

Фото: скрін

Крім того, у Facebook-групі "Херсон та околиці: новини цілодобово 2.0" у коментарях щодо даного скандалу користувач мережі Едуард Михайлов виклав скрін зі зверненням директора цього фонду Людмили. Жінка зазначає, що вони були зобов'язані перерахувати залишок коштів для порятунку інших дітей.

Фото: скрін