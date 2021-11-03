Сбор 2,5 млн на спасение маленькой украинки обернулся скандалом: "чихать на детей, нажива денег - в приоритете"

Украинцы собрали для спасения маленькой девочки из Херсона Маши Сахно с диагнозом спинально-мышечная атрофия баснословную сумму - необходимые 2,5 миллиона долларов на заветный препарат для лечения ребенка - и даже больше. Оставшиеся от сбора средства составили 500 тысяч гривен, и вокруг этих денег теперь вспыхнул скандал.

Так, некоторое время назад волонтер организовала благотворительный фонд для помощи Маше Сахно, которой для победы над тяжелым недугом требовалась инъекция по немыслимой цене. Тогда "всем миром" и собрали нужную сумму даже с излишком.

После этого представители БФ "Для своих" рассказали, что остаток средств (пол миллиона гривен) якобы был переведен в другой фонд "Мама і немовля", который занимается сбором денег для проведения сложных операций новорожденным.

Мать Маши Дарья Сахно, в свою очередь, якобы стала требовать вернуть эти средства ей.

Сейчас в сети появилось видео, на котором женщина, внешне похожая на Дарью Сахно, настоятельно рекомендует главе благотворительного фонда позвонить в банк и отменить транзакцию по переводу средств, в противном случае грозит серьезными последствиями.

А на втором ролике показан разговор трех женщин, якобы Сахно и сотрудницы этого БФ - важно отметить, что лиц участниц беседы не видно. На записи слышно, будто мать Маши обвиняет собеседницу в финансовой махинации. Женщина, в свою очередь, отрицает обвинения и подчеркивает что сделала перевод во второй фонд на законных основаниях.

"Ты меня не спросила. У тебя есть выбор - или ты будешь сидеть, или останешься без головы", - недовольно отвечает та.

Видео: вокруг сбора денег для спасения девочки Маши Сахно вспыхнул скандал

Также был опубликован скрин поста в Instagram от Марии Приймы об этой неприятной ситуации. В нем говорится о том, что мама Маши Сахно Дарья угрожает сотруднице их благотворительного фонда и ее семье.

"Мы возмущены таким поступком! Им наплевать на других больных детей - нажива денег стоит в приоритете!" - указывается в публикации.

Фото: скрин

Кроме того, в Facebook-группе "Херсон и окрестности: новости круглосуточно 2.0" в комментариях относительно данного скандала пользователь сети Эдуард Михайлов выложил скрин с обращением директора этого фонда Людмилы. Женщина отмечает, что они были обязаны перечислить остаток средств для спасения других детей.

Фото: скрин