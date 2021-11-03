Збіp 2,5 млн на порятунок маленької українки обернувся скандалом: "чхати на дітей, нажива грошей - у пріорітеті"

Українці зібрали для порятунку маленької дівчинки з Херсона Маші Сахно з діагнозом спінально-м'язова атрофія нечувану суму - необхідні 2,5 мільйона доларів на заповітний препарат для лікування дитини - і навіть більше. Кошти, що залишилися від збору, склали 500 тисяч гривень, і навколо цих грошей тепер спалахнув скандал.

Так, деякий час тому волонтер організувала благодійний фонд для допомоги Маші Сахно, якій для перемоги над важкою недугою була потрібна ін'єкція за немислимою ціною. Тоді "всім світом" і зібрали потрібну суму навіть з надлишком.

Після цього представники БФ "Для своїх" розповіли, що залишок коштів (пів мільйона гривень) нібито був переведений в інший фонд "Мама і немовля", який займається збором грошей для проведення складних операцій новонародженим.

Мати Маші Дарина Сахно, своєю чергою, нібито стала вимагати повернути ці кошти їй.

Зараз в мережі з'явилося відео, на якому жінка, зовні схожа на Дарину Сахно, настійно рекомендує голові благодійного фонду зателефонувати в банк і скасувати транзакцію з переказу коштів, в іншому випадку загрожує серйозними наслідками.

А на другому ролику показана розмова трьох жінок, нібито Сахно і співробітниці цього БФ - важливо зазначити, що обличчя учасниць бесіди не видні. На записі чутно, ніби мати Маші звинувачує співрозмовницю у фінансовій махінації. Жінка, своєю чергою, заперечує звинувачення і наголошує, що зробила переказ в другий фонд на законних підставах.

"Ти мене не запитала. У тебе є вибір - або ти будеш сидіти, або залишишся без голови", - незадоволено відповідає та.

Відео: навколо збору грошей для порятунку дівчинки Маші Сахно спалахнув скандал

Також був опублікований скрін поста в Instagram від Марії Прийми про цю неприємну ситуацію. У ньому йдеться про те, що мама Маші Сахно Дарина загрожує співробітниці їх благодійного фонду та її сім'ї.

"Ми обурені таким вчинком! Їм чхати на інших хворих дітей - нажива грошей стоїть в пріоритеті!" - вказується в публікації.

Фото: скрін

Крім того, у Facebook-групі "Херсон та околиці: новини цілодобово 2.0" у коментарях щодо даного скандалу користувач мережі Едуард Михайлов виклав скрін зі зверненням директора цього фонду Людмили. Жінка зазначає, що вони були зобов'язані перерахувати залишок коштів для порятунку інших дітей.

Фото: скрін