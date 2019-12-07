Конфликты, ссоры и разводы: астролог предупредила об опасном периоде

Гороскоп на декабрь 2019 поведает о непростом периоде, который продлится в течение ближайших двух недель. Известный астропсихолог Валентина Виттрок рассказала, какую опасность представляет Венера в знаке Стрельца, которая будет сближаться с Сатурном в Козероге. Об этом пишут "Факты".

Ссоры, конфликты, разрыв отношений

По словам эксперта, Сатурн в Козероге будет находиться практически в своем "родном доме". Такой симбиоз сможет "заморозить" все вокруг - отношения и чувства в этот период остынут. Венера, которая как раз отвечает за чувства, попадет под этот "обстрел".

Сатурн в Козероге будет подавлять чувства людей. Проявится отстраненность, апатия и депрессия.

"Больнее всего это ударит по влюбленным и тем, у кого отношения развиваются неровно, с перепадами - конфликтами и примирениями", - уверена Виттрок.

Астропсихолог советует помнить, что это всего лишь непростой период, который стоит переждать.

"Если вы дорожите близким человеком, стоит просто перетерпеть время напряженности, а там все само собой наладится", - убеждена эксперт.

Новые отношения станут счастливыми

Но и из-за разрыва излишне переживать не стоит. Виттрок называет Сатурн "санитаром нашей жизни", который убирает из нее все, что мешает двигаться дальше.

Кроме того, симбиоз Сатурна и Венеры отлично подходит для начала новых отношений. И эта связь может быть очень крепкой, а брак в этот период сулит долгую счастливую жизнь.