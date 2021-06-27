Сбежала с огромным количеством охраны: в Москве сорвали концерт Ани Лорак (видео)

Так, активисты пришли с плакатами 25 июня, на которых они написали требования к Лорак об уплате налогов. В результате чего предстоящий концерт певицы был сорван.

Как сообщается, за 2019 год Ани Лорак заплатила налогов всего около 165 тысяч рублей (2 300 долларов). Кроме того, цена билетов на ее концерт достигает 80 тысяч рублей (1 100 долларов), а платья певицы стоят тысячи долларов.

Фото: в Москве сорвали концерт Ани Лорак (t.me/SVETSKlE_HRONIKI)

Однако, несмотря на запреты на массовые мероприятия в Москве, должен был состояться концерт певицы.

На видео видно, что концерт певицы активисты сорвали. А сама Ани Лорак сбежала из клуба с большим количеством охраны.

В комментариях пользователи пишут что не нужно считать чужие деньги, и до конца не понимают почему сорвали концерт певицы.