Втекла з величезною кількістю охорони: у Москві зірвали концерт Ані Лорак (відео)

Так, активісти прийшли з плакатами 25 червня, на яких вони написали вимоги до Лорак про сплату податків. В результаті чого майбутній концерт співачки був зірваний.

Як повідомляється, за 2019 рік Ані Лорак заплатила податків всього близько 165 тисяч рублів (2 300 доларів). Крім того, ціна квитків на її концерт досягає 80 тисяч рублів (1 100 доларів), а сукні співачки коштують тисячі доларів.

Фото: у Москві зірвали концерт Ані Лорак (t.me/SVETSKlE_HRONIKI)

Однак, попри заборони на масові заходи в Москві, мав відбутися концерт співачки.

На відео видно, що концерт співачки активісти зірвали. А сама Ані Лорак втекла з клубу з великою кількістю охорони.

У коментарях користувачі пишуть що не потрібно рахувати чужі гроші, і до кінця не розуміють чому зірвали концерт співачки.