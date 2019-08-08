Савченко в зеленом платье исчезла в морской пучине: появилось видео

Надежда Савченко (РБК-Украина)

Надежда Савченко показала необычную морскую фотосессию

Надежда Савченко, которая баллотировалась на прошедших парламентских выборах в Верховную Раду Украины на 51-м округе в Донецкой области, неожиданно разместила на своей странице в Facebook чувственную морскую фотоссесию.

Она отметила, что побывала на побережье Балтийского моря и сравнила его с Черным морем зимой.

"Балтийское море летом напоминает Черное море зимой. Холодная вода наполняет силой!", - так Надежда Савченко подписала свои фотографии, на которых она в женственном зеленом платье ходит по побережью.

Надежда Савченко на побережье Балтийского моря (facebook.com/Надежда Савченко)

Кроме того, в сети появилось видео, на котором Надежда Савченко прямо в платье заходит в холодную воду Балтийского моря и постепенно скрывается в волнах. Видео разместил на своей странице Влад Красинский.

Пользователи сети отреагировали на необычный образ Надежды Савченко и отметили, что платье ей к лицу.

Какие лаконичные кадры.

Живописная фотоссесия. На фоне моря и волн. Для художников находка! Шикарные бы получились картины.

Как же к лицу платье!

Платье лучше хаки, женщиной быть приятнее, чем политиком. Наслаждайтесь.

Скриншоты комментариев

Кроме того, пользователи забеспокоились о том, выплыла ли Надежда Савченко обратно и не поглотила ли ее морская пучина.

Скриншоты комментариев

Напомним, ранее мы писали о том, что Надежда Савченко устроила в Верховной Раде скандал из-за Зеленского.

А также рассказывали о том, что Савченко шокировала своим заявлением о погибшем главаре "ДНР" Захарченко.