ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Савченко в зеленом платье исчезла в морской пучине: появилось видео

STYLERПерсоны    08.08.2019 - 14:07
Савченко в зеленом платье исчезла в морской пучине: появилось видео
Надежда Савченко (РБК-Украина)

Надежда Савченко показала необычную морскую фотосессию

Надежда Савченко, которая баллотировалась на прошедших парламентских выборах в Верховную Раду Украины на 51-м округе в Донецкой области, неожиданно разместила на своей странице в Facebook чувственную морскую фотоссесию.

Она отметила, что побывала на побережье Балтийского моря и сравнила его с Черным морем зимой.

"Балтийское море летом напоминает Черное море зимой. Холодная вода наполняет силой!", - так Надежда Савченко подписала свои фотографии, на которых она в женственном зеленом платье ходит по побережью.

 

Надежда Савченко на побережье Балтийского моря (facebook.com/Надежда Савченко)

Кроме того, в сети появилось видео, на котором Надежда Савченко прямо в платье заходит в холодную воду Балтийского моря и постепенно скрывается в волнах. Видео разместил на своей странице Влад Красинский.

Пользователи сети отреагировали на необычный образ Надежды Савченко и отметили, что платье ей к лицу.

  • Какие лаконичные кадры.
  • Живописная фотоссесия. На фоне моря и волн. Для художников находка! Шикарные бы получились картины.
  • Как же к лицу платье!
  • Платье лучше хаки, женщиной быть приятнее, чем политиком. Наслаждайтесь.

Савченко в зеленом платье исчезла в морской пучине: появилось видеоСавченко в зеленом платье исчезла в морской пучине: появилось видеоСавченко в зеленом платье исчезла в морской пучине: появилось видео

Скриншоты комментариев 

Кроме того, пользователи забеспокоились о том, выплыла ли Надежда Савченко обратно и не поглотила ли ее морская пучина.

Савченко в зеленом платье исчезла в морской пучине: появилось видеоСавченко в зеленом платье исчезла в морской пучине: появилось видео

Скриншоты комментариев

Напомним, ранее мы писали о том, что Надежда Савченко устроила в Верховной Раде скандал из-за Зеленского.

А также рассказывали о том, что Савченко шокировала своим заявлением о погибшем главаре "ДНР" Захарченко.

Савченко на выборах поддержали три человека: накануне нардеп рассказала о "титушках" (видео) Савченко решила стать министром обороны и шокировала сеть
Новости Украины Надежда Савченко
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь