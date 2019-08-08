Савченко в зеленом платье исчезла в морской пучине: появилось видео

Надежда Савченко показала необычную морскую фотосессию
Надежда Савченко, которая баллотировалась на прошедших парламентских выборах в Верховную Раду Украины на 51-м округе в Донецкой области, неожиданно разместила на своей странице в Facebook чувственную морскую фотоссесию.
Она отметила, что побывала на побережье Балтийского моря и сравнила его с Черным морем зимой.
"Балтийское море летом напоминает Черное море зимой. Холодная вода наполняет силой!", - так Надежда Савченко подписала свои фотографии, на которых она в женственном зеленом платье ходит по побережью.
Надежда Савченко на побережье Балтийского моря (facebook.com/Надежда Савченко)
Кроме того, в сети появилось видео, на котором Надежда Савченко прямо в платье заходит в холодную воду Балтийского моря и постепенно скрывается в волнах. Видео разместил на своей странице Влад Красинский.
Пользователи сети отреагировали на необычный образ Надежды Савченко и отметили, что платье ей к лицу.
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Кроме того, пользователи забеспокоились о том, выплыла ли Надежда Савченко обратно и не поглотила ли ее морская пучина.
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Напомним, ранее мы писали о том, что Надежда Савченко устроила в Верховной Раде скандал из-за Зеленского.
А также рассказывали о том, что Савченко шокировала своим заявлением о погибшем главаре "ДНР" Захарченко.