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Савченко в зеленому платті зникла у морській безодні: з'явилося відео

STYLERПерсони    08.08.2019 - 14:07
Савченко в зеленому платті зникла у морській безодні: з'явилося відео
Надія Савченко (РБК-Україна)

Надія Савченко показала незвичайну морську фотосесію

Надія Савченко, яка балотувалася на минулих парламентських виборах в Верховну Раду України на 51-му окрузі в Донецькій області, несподівано розмістила на своїй сторінці в Facebook чуттєву морську фотосесію.

Вона зазначила, що побувала на узбережжі Балтійського моря і порівняла його з Чорним морем взимку.

"Балтійське море влітку нагадує Чорне море взимку. Холодна вода наповнює силою!", - так Надія Савченко підписала свої фотографії, на яких вона в жіночій зеленій сукні ходить по узбережжю.

 

Надія Савченко на узбережжі Балтійського моря (facebook.com/Надежда Савченко)

Крім того, в мережі з'явилося відео, на якому Надія Савченко прямо в платті заходить у холодну воду Балтійського моря і поступово ховається в хвилях. Відео розмістив на своїй сторінці Влад Красінський.

Користувачі мережі відреагували на незвичайний образ Надії Савченко і зазначили, що сукня їй до лиця.

  • Які лаконічні кадри.
  • Мальовнича фотосесія. На тлі моря та хвиль. Для художників знахідка! Шикарні б вийшли картини.
  • Як же до лиця сукня!
  • Плаття краще хакі, жінкою бути приємніше, ніж політиком. Насолоджуйтеся.

Савченко в зеленому платті зникла у морській безодні: з'явилося відеоСавченко в зеленому платті зникла у морській безодні: з'явилося відеоСавченко в зеленому платті зникла у морській безодні: з'явилося відео

Скріншоти коментарів

Крім того, користувачі занепокоїлися про те, чи виплила Надія Савченко назад і чи не поглинула її морська безодня.

Савченко в зеленому платті зникла у морській безодні: з'явилося відеоСавченко в зеленому платті зникла у морській безодні: з'явилося відео

Скріншоти коментарів

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Надія Савченко влаштувала у Верховній Раді скандал через Зеленського.

А також розповідали про те, що Савченко шокувала своєю заявою про загиблого ватажка "ДНР" Захарченко.

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