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Савченко поскандалила в Раде из-за Зеленского: все подробности

STYLERЖизнь    13.05.2019 - 13:28
Савченко поскандалила в Раде из-за Зеленского: все подробности
Коллаж РБК-Украина

Надежда Савченко хотела сорвать заседание

Народные депутаты Виталий Куприй и Надежда Савченко хотели сорвать заседание согласительного совета 13 мая. Они требовали рассмотреть вопрос инаугурации Владимира Зеленского как можно быстрее. Об этом информирует Обозреватель.

В свою очередь спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что подобное поведение неприемлимо и нардепы могут из-за этого покинуть заседание. 

Он отметил: "Эти люди, которые возглавляют так называемое межфракционное объединение "За Зеленского", дискредитируют украинский парламент, дискредитируют самого Зеленского и мне просто обидно и стыдно".

Савченко поскандалила в Раде из-за Зеленского: все подробностиФото: Надежда Савченко (РБК-Украина)

Также Парубий в начале заседания начал обсуждать повестку дня работы Верховной Рады, однако его перебил Куприй. Он отметил, что спикер занимается "не теми вопросами". А Савченко его поддержала.

При этом Парубий констатировал, что на этой неделе Верховная Рада должна рассмотреть постановление о назначении инаугурации Зеленского, не уточнив, в какой день состоится голосование.

Напомним, что Савченко решила стать министром обороны и шокировала сеть.

Недавно Надежда Савченко снова пришла на работу в Верховную Раду с "гранатами".

Отметим, что внефракционный депутат вернулась к своим обязанностям во вторник, 23 апреля, после того, как 15 апреля ее освободили из-под ареста.

Савченко решила стать министром обороны и шокировала сеть Суд отказался рассматривать повторный арест Савченко
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