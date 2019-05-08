Савченко решила стать министром обороны и шокировала сеть

Надежда Савченко, народный депутат Украины, заявила, что может быть полезной новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому как глава Министерства обороны или Министерства иностранных дел. Об этом нардеп заявила в эфире канала 112. Пользователи сети бурно отреагировали на подобные амбиции политика.

Отметим, что Савченко добавила, что у нее еще не было разговора с Зеленским, но она успела пообщаться с "его людьми".

Многие комментаторы поддержали подобную инициативу Савченко, но все же многие считают, что нардепа нельзя допускать у управлению министерствами.

Фото: Надежда Савченко (РБК-Украина)

"Я лично общалась! Она выживает с шакалами, очень сильная духом и порядочная женщина!"

"Господи! Как тяжело новому президенту будет начинать работать";

"Чого ополчились на человека, если б тогда гранату кинула, уже жили б, как люди";

"Побольше бы таких министров, как Надежда Савченко, то Украина стала бы процветающей страной мира";

"Недалекие люди говорят о ней плохо. Она очень правильно ведет стратегию, грамотно рассуждает, политически грамотная, настоящий патриот своей страны!"

"Да простят меня любители Надежды, но по ней психиатр плачет";

Савченко хочет стать министром при Зеленском (скрин: facebook.com)

"Это что сумашедший дом? Каждый безграмотный невежда назначает себя министром. Научитесь для начала управлять сапожной лавкой, а потом, может быть, по итогам вашей деятельности вам и доверят руководить обувным магазином";

"Создается впечатление, что мы оказались в дурдоме а не в государстве Украина";

"А почему сразу к корыту? Если такая опытная, патриотка - так вперед на фронт, там показывай свою прыть и отвагу, умение и талант командира";

"Надежда, воин в прошлом, так что министерство обороны ей подойдет. А то, что ее обгадили, беда тех, кто это сделал";

"На эту должность надо ставить адекватного человека, ну никак не Савченко";

"Взял бы ее кто нибудь замуж... Может и планы бы поменялись! Все только обещают и обманывают. Рубан ее уже кинул, не женился гад";

Савченко хочет стать министром при Зеленском (скрин: facebook.com)

"Обязательно ее в правительство! Надя честная, открытая, нам такие нужны!"

"Вы ее книгу прочитали? По лицу видно, что она психически больной человек, в этом ничего плохого нет, но это неизлечимо.

"Какой из нее министр иностраных дел, когда она английский язык и дипломатии не знает, тогда пусть ставят Елену Кравец с 95 Квартала, это лучше будет, чем Савченко"

"Здесь многие ее критикуют и критикуют жестко. До сегодняшнего дня страной правили здоровые люди? Хотя многие из них внешне выглядят располагающе и по ушам ездить умеют";

"Владимир Александрович! Ставьте Надежду министром обороны и дело сдвинется с места и порядок в армии будет";

Ей бы замуж, и детишек побольше... Как политик она никто, как от государственного служащего вряд ли от нее будет толк из-за отсутствия знаний, опыта и взбалмошного характера... Так что на любой товар есть свой купец";

"Зеленскому еще не хватает только такого министра! Он грозился всех посадить, а Надя всех взорвет. Ура! Заживо".

Савченко хочет стать министром при Зеленском (видео: YouTube/112 Украина)

Фото: Надежда Савченко (РБК-Украина)

Напомним, недавно Надежда Савченко снова пришла на работу в Верховную Раду с "гранатами".

Отметим, что внефракционный депутат вернулась к своим обязанностям во вторник, 23 апреля, после того, как 15 апреля ее освободили из-под ареста.