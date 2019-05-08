Савченко вирішила стати міністром оборони і шокувала мережу

Надія Савченко, народний депутат України, заявила, що може бути корисною новообраному президенту України Володимиру Зеленському як очільник Міністерства оборони або Міністерства закордонних справ. Про це нардеп заявила в ефірі каналу 112. Користувачі мережі бурхливо відреагували на подібні амбіції політика.
Зазначимо, що Савченко додала, що у неї ще не було розмови із Зеленським, але вона встигла поспілкуватися з "його людьми".
Багато коментаторів підтримали таку ініціативу Савченко, але все ж багато хто вважає, що нардепа не можна допускати до управління міністерствами.
Фото: Надія Савченко (РБК-Україна)
- "Я особисто спілкувалася! Вона виживає з шакалами, дуже сильна духом і порядна жінка!"
- "Господи! Як важко новому президенту буде починати працювати";
- "Чого ополчилися на людину, якщо б тоді кинула гранату, вже жили б, як люди";
- "Побільше б таких міністрів, як Надія Савченко, то Україна стала б процвітаючою країною світу";
- "Недалекі люди говорять про неї погано. Вона дуже правильно веде стратегію, грамотно міркує, політично грамотна, справжній патріот своєї країни!"
- "Хай вибачать мене любителі Надії, але по ній психіатр плаче".
Савченко хоче стати міністром при Зеленському (скрін: facebook.com)
- "Це що божевільня? Кожен безграмотний невіглас призначає себе міністром. Навчіться для початку управляти взуттєвою лавкою, а потім, може бути, за підсумками вашої діяльності вам і довірять керувати взуттєвим магазином";
- "Створюється враження, що ми опинилися в дурдомі, а не в державі Україна";
- "А чому відразу до корита? Якщо така досвідчена, патріотка - так вперед на фронт, там показуй свою спритність і відвагу, уміння і талант командира";
- "Надія, воїн в минулому, так що міністерство оборони їй підійде. А те, що її обгидили, біда тих, хто це зробив";
- На цю посаду треба ставити адекватну людину, ну ніяк не Савченко";
- "Взяв би її хто-небудь заміж... Може і плани би помінялися! Всі тільки обіцяють і обманюють. Рубан її вже кинув, не одружився гад".
Савченко хоче стати міністром при Зеленському (скрин: facebook.com)
- "Обов'язково її в уряд! Надя чесна, відкрита, нам такі потрібні!"
- "Ви її книгу прочитали? По обличчю видно, що вона психічно хвора людина, в цьому нічого поганого немає, але це невиліковно.
- "Який з неї міністр закордонних справ, коли вона англійську мову і дипломатії не знає, тоді нехай ставлять Олену Кравець із 95 Кварталу, це краще, ніж Савченко";
- "Тут багато її критикують і жорстко критикують. До сьогоднішнього дня країною правили здорові люди? Хоча багато з них зовні виглядають привабливо і по вухах їздити вміють";
- "Володимир Олександрович! Ставте Надію міністром оборони, і справа зрушить з місця і порядок в армії";
- Їй би заміж, і діточок побільше... Як політик вона ніхто, як від державного службовця навряд чи від неї буде толк через відсутність знань, досвіду і навіжений характер... Так що на будь-який товар є свій купець";
- "Зеленському ще не вистачає тільки такого міністра! Він погрожував всіх посадити, а Надя всіх підірве. Ура! Живцем".
Фото: Надія Савченко (РБК-Україна)
Нагадаємо, нещодавно Надія Савченко знову прийшла на роботу у Верховну Раду з "гранатами".
Зазначимо, що позафракційний депутат повернулася до своїх обов'язків у вівторок, 23 квітня, після того, як 15 квітня її звільнили з-під арешту.