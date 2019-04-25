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Савченко снова пугает Раду "гранатами" (фото)

STYLERЖизнь    25.04.2019 - 19:59
Савченко снова пугает Раду "гранатами" (фото)
Надежда Савченко (фото: УНИАН)

Надежда Савченко снова "наделала шума" в Верховной Раде

Надежда Савченко появилась на сегодняшнем заседании Верховной Рады с традиционным для нее фруктом - гранатом. Соответствующий снимок выложил в Facebook фотограф Ян Доброносов.

Внефракционный депутат, которая вернулась к своим обязанностям во вторник, 23 апреля, после того, как 15 апреля ее освободили из-под ареста, преспокойно выложила фрукт на лист с призывом голосовать за "языковой закон".

 

Савченко пришла в Раду с гранатом (фото: facebook.com/yan.dobronosov)

Пользователи сети подшучивают над выходкой Савченко, которая принесла любимый фрукт уже на третий день своего возвращения в Раду.

  • "Может быть, гранату?"
  • "Гранат - гарант..."
  • "Савченко в своем репертуаре - пугает Раду гранатами".

Один из пользователей даже вспомнил старый мем с Савченко, гранатом и Луценко.

Савченко снова пугает Раду &quot;гранатами&quot; (фото)

Савченко пришла в Раду с гранатом (фото: facebook.com)

А кое-кто отметил, что гранат и дома есть не очень удобно, а в Верховной Раде тем более:  "Как можно в Раде есть гранат? Это же неудобно", - пишет комментатор.

Отметим, что Савченко стала одной из 278 нардепов, поддержавших принятие скандального "языкового закона", по поводу которого высказался Владимир Зеленский.

Отметим, что Надежда Савченко вместе со своей политической силой будет баллотироваться на парламентских выборах осенью 2019 года.

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