У сауну чи на роликах до церкви: 10 найдивніших традицій святкування Різдва

Сімейна сауна

В Естонії на Святвечір ходять у сауни. Там вважають, що лазня не тільки оздоровлює, а й розпалює внутрішній вогонь. При цьому користуватись простирадлом не заведено - без одягу лазня набагато ефективніша, вважають естонці.

Подібна традиція є і у фінів - вони також ходять у сауну на Святвечір. Місцеві вірять, що там живе різдвяний ельф, який приносить щастя. А вже на Різдво фіни йдуть до церкви.

Курячі крильця із KFC

У Японії дуже мало христин, але ті, хто відзначає Різдво - на свято ходять у ресторани швидкого харчування KFC. Ця традиція з'явилась у 70-х роках минулого століття, коли мережа провела для японців дуже ефективну рекламну кампанію. Відтоді місцеве населення масово ходить у їхні ресторани на Різдво, аби поласувати курячими крильцями з фастфуду.

До церкви на роликах

У всьому світі заведено на Різдво відвідувати святкову месу у церкві. У Венесуелі також є така традиція, але на Службу Божу місцеве населення їде на роликах. Для масового заїзду в містах навіть перекривають автомобільний рух.

Відьмацькі віники

Різдвяні традиції норвежців сягають дохристиянської доби. Тоді під час святкування у жертву приносили тварину. Зараз цього вже не роблять, натомість дотримуються іншої різдвяної традиції - у Святвечір ховають усі віники, щоб залишити без транспортних засобів відьом й іншу нечисть. Адже норвежці вірять, що саме в ніч перед Різдвом ті масово снують у небі.

Небесні ліхтарики

У Хорватії на Святвечір в небо запускають святкові ліхтарики на честь Різдва. А на підвіконня ставлять черевики, аби Святий Миколай у них поклав свої подарунки.

Танці у народних костюмах

Іспанці в Різдвяну ніч одягаються в народні костюми і виходять на вулиці, веселяться, танцюють і співають пісні. А перед початком святкової літургії в церкві люди беруться за руки й танцюють біля центрального входу у храм.

Запливи у Північному морі

У Нідерландах на Різдво заведено влаштовувати запливи у Північному морі. При цьому абсолютно неважливо, яка погода на вулиці. А для святкової трапези норвежці готують в'ялену баранину і багато різновидів печива.

Святкове страховисько

В Австрії на Різдво молодь перевдягається у казкового персонажа - Крампуса. Це страховисько із дзвіночками, різками й цапиними рогами, що має протилежні функції до Святого Миколая. Коли той на вулиці роздає слухняним дітям солодощі, Крампус жартома намагаються вловити нечемних дітей і помістити в мішок, щоб забрати в печеру.

Бананове дерево замість ялинки

В Індії дуже маленький відсоток населення сповідує християнство. Проте ті, хто відзначає Різдво все одно прикрашають святкове дерево. Оскільки в Індії дуже теплий клімат і ялинки у них не ростуть, то християни там змушені прикрашати бананове або мангове дерево.

Хлопавки із посланням

В Англії перед тим як сісти за стіл, заведено підірвати хлопавку. У ній завжди знаходиться жартівливе послання і маленький сувенір. Також кожен британець має послухати святкове привітання королеви о третій годині дня. Цьогоріч свій народ вперше вітатиме новий король.

Саме з Англії походить звичай поцілуватися під омелою, яку згодом запозичили американці. Вважається також, що саме британці першими почали дарувати вітальні листівки на Різдво.