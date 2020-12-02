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Сатурн і Юпітер "з'єдналися" в небі вперше за 800 років: яскраві фото і відео

Середа 02 грудня 2020 19:57
Сатурн і Юпітер "з'єдналися" в небі вперше за 800 років: яскраві фото і відео
З'єднання Сатурна і Юпітера в грудні (ілюстративне фото: pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

Дві найбільші планети Сонячної системи Юпітер і Сатурн в грудні зблизилися на мінімальну відстань. Така подія унікальна тим, що відбудеться вперше за 800 років.

І хоча пік злиття очікується в день зимового сонцестояння 21 грудня, явище вже можна спостерігати у нічному небі, пише EarthSky.

Повідомляється, що початок зближення планет датується 21 листопада. А спостерігати мінімальну відстань між Юпітером і Сатурном з різних куточків Землі можна буде 25 грудня. Тоді вони будуть знаходитися на відстані 1/5 діаметра Місяця.

Сатурн і Юпітер &quot;з'єдналися&quot; в небі вперше за 800 років: яскраві фото і відео

"Злиття" Юпітера і Сатурна (фото: earthsky.org)

Вчені поки тільки будують здогадки, як буде виглядати злиття. Але попередньо вважається, що вони зіллються в одну "зірку", що буде витягнута на Північ.

Злиття Юпітера і Сатурна

Також в мережі опублікували фото рідкісного явища.

"Сатурн і Юпітер помітили разом при світлі дня", - розповіли в Telegram-каналі Мілітарист.

Сатурн і Юпітер &quot;з'єдналися&quot; в небі вперше за 800 років: яскраві фото і відеоСатурн і Юпітер &quot;з'єдналися&quot; в небі вперше за 800 років: яскраві фото і відеоСатурн і Юпітер &quot;з'єдналися&quot; в небі вперше за 800 років: яскраві фото і відео

Юпітер і Сатурн побачили в нічному небі (фото: infantmilitario)

Зазначимо, що астролог Василіса Володіна назвала цю астрологічну подію дуже важливою, яка буде впливати на наше життя і запустить новий цикл.

Раніше ми писали також, що Ілон Маск розповів, коли відправить людей на Марс.

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