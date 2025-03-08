Сатурн у складному аспекті. Що обіцяє астропрогноз на 8 березня і які поради слід врахувати

Прогноз астропогоди на 8 березня

"Несприятливий період для нових справ і важливих рішень, хірургічних і стоматологічних втручань, відвідування перукарні. Через ретроградність Венери краще відмовитися від пластичних операцій та серйозних одноразових косметологічних процедур, підписання важливих угод та отримання кредитів, придбання нових гаманців", - попередила Соловйова.

За її словами, цей день може бути стресовим. Тому варто уникати спокус й відмовитися від егоїзму та похмурих думок. Не проявляйте негативні емоції, не піддавайтесь на провокації, не обманюйте та не конфліктуйте. Завершуйте поточні справи, займайтесь рутинною працею, робіть усю чорнову роботу.

"8 березня - день Сатурна, планети мудрості, обмежень, обов’язків, часу, відповідальності, законів, подолання труднощів, порядку та карми. Астрологи ще називають його "великим нещастям", - наголосила експерт.

"В суботу Сатурн буде у складному аспекті з Сонцем. Збалансувати дію Сатурна можна завдяки правдивості, працьовитості, турботі про інших, особливо - про людей похилого віку та про тих, хто втратив дім. Приділіть час домашнім справам, самовдосконаленню, дотримуйтесь режиму, дбайливо, з повагою ставтесь до свого та чужого часу", - нагадала вона важливі поради.

Також слід не забувати, що до 9 березня Юпітер перебуватиме у руйнівному градусі Близнюків. А це може принести розчарування у житті, песимізм, зневіру. Тому важливо утриматися від ризиків, не довіряйте не тим людям, будьте обережними й відмовтеся від ризикованих справ.

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