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"Даже себе самому сложно объяснить": Остапчук извинился за скандальную вечеринку во Львове

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Львов, Понедельник 29 ноября 2021 20:28
"Даже себе самому сложно объяснить": Остапчук извинился за скандальную вечеринку во Львове Владимир Остапчук (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)
Автор: Styler

Владимир Остапчук попал в громкий скандал, который связан с вечеринкой во Львове, которую устроил блогер Александр Залиско в День памяти жертв Голодомора, 27 ноября. Дело в том, что известный ведущий как раз работал на этом празднике и пубиковал сториз.

Свое извинение он написал в Instagram.

"Друзья, хочу извиниться за те неуместные сториз 27 ноября, где я работал ведущим, и которые дали возможность скомпроментировать меня и мою позицию", - написал Остапчук.

Он подчеркнул, что никаким образом его сториз не имели отношения ко Дню памяти.

"Даже самому себе мне сложно объяснить, как я мог не подумать в ту секунду, какой это день и сколько боли и печали за ним стоит… Я не могу вернуться в прошлую субботу и изменить свой поступок, но я могу извиниться за него", - отметил он.

Ведущий также добавил, что чтит и уважает День памяти жертв Голодомора. В комментариях он также заявил, что оба брата его дедушки умерли от голодомора.

Его жена Кристина написала под постом, что гордится им и отметила, что этот скандал не имеет никакого отношения к Владимиру.

В своих сториз она также ответила на вопрос касательно данного скандала.

"Вова перед тем, как берет заказ на работу не открывает календарь, чтобы посмотреть, какой праздник, или траур в этот день… Давайте будем честными, вы открываете календарь, чтобы посмотреть, праздновать вам ваш ДР или нет, в связи с траурами, или церковными, например, праздниками?" - написала она.

&quot;Даже себе самому сложно объяснить&quot;: Остапчук извинился за скандальную вечеринку во Львове

Скриншот с Instagram

Напомним, что после скандала бренды начали разрывать контракты с блогерами, которые посетили данную вечеринку. Первым стал бренд Andreas Moskin.

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Владимир Остапчук скандал
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