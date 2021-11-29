Скандал со львовским блогером набирает обороты: бренд Andreas Moskin прекращает работу со всеми участниками вечеринки

Скандал с вечеринкой блогера Александра Залиско начал набирать обороты. Он 27 ноября праздновал день рождения и закатил в День памяти жертв Голодомора грандиозную вечеринку. Теперь с парнем и его гостями отказываются работать крупные компании.

Бренд Andreas Moskin отказался работать с участниками вечеринки

Блогер Александр Залиско уже отреагировал на скандал по поводу своей вечеринки в соцсетях. Парень заявил, что не виноват в том, что его день рождения совпал с Днем памяти жертв Голодомора.

Первыми на его высказывания отреагировали в известном украинском бренде мужских костюмов Andreas Moskin.

Там сообщили, что немедленно прекращают совместную работу с теми, кто был на скандальной вечеринке.

"В общем считаем, что тут дело не в том, можно ли праздновать в этот день, или нельзя. Так как много людей писали, что в этот день проводили телешоу, и вручали премии национального образца. Но дело в том, что мы транслируем. Если мы – лидеры мнения, то мы должны показывать определенные ценности и придерживаться их. Особенно в то время, когда много важных вещей обесценились", - рассказали в комментарии для "Львовских новостей" основатели бренда Андрей Моськин и Андреас Билоус.

Также они отметили, что немедленно прекращают любое сотрудничество со всеми деятелями, которые присутствовали на этой вечеринке.

Скриншоты

Кто был на скандальной вечеринке

А на самой вечеринке действительно были не только блогеры. Там была мощная дискотека, застолье, откровенные выступления шоу-балета и конкурсы. Были у вечеринки и ведущие.

Скандальная вечеринка во Львове

По информации издания "Факты", ведущим этой вечеринки был Владимир Остапчук.

А в зале были замечены: Богдан Шелудяк (Буше), Александр Волошин, Валерия Юрченко, Таня Самбурская и блогерша Саша Бо (Александра Пустовит) с новым бойфрендом.

Фото: instagram.com/o_zalisko

Дом ученых во Львове закрыли

Как оказалось, скандальную вечеринку устроили не где-нибудь, а в Доме ученых. После скандала, сотрудники начали оправдываться, а комиссия ТЕБ и ЧС быстро закрыла помещение за нарушение карантинных ограничений.

Заместитель директора Дома ученых Василий Мастикаш рассказал, что они шокированы.

Когда заключали договор о проведении вечеринки и подписывали договор об аренде, то речь шла об обычном праздновании дня рождения.

Однако заказчики пригнали 8 бусов с мебелью и реквизитами. В этот момент дирекция Дома ученых заподозрила неладное, но отказать в проведении мероприятия было уже поздно – договор был подписан и на них могли подать в суд.

Стоит отметить, что Александр Залиско сообщил о том, что его уже вызвали в полицию для комментариев по поводу вечеринки.