"Саша прийняв це рішення". Трінчер розлучається з Волошиним через рік після весілля (відео)

Співачка Анна Трінчер розлучається з блогером та бізнесменом Олександром Волошиним через рік після весілля.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням відео-подкаст, який оприлюднила на YouTube-каналі виконавиця.
Після багаточисленних чуток про розрив подружжя все ж вирішило з перших уст повідомити прихильникам, що вони більше не разом.
Анна Трінчер з Волошиним (фото: instagram.com/annatrincher_official)
"Так друзі, наша історія закінчена. Ми дорослі люди і так буває, головне, щоб кожен був щасливий, а разом чи ні - не важливо. Сподіваюсь ви будете згадувати “нас” з посмішкою, як і ми один одного. Дякую усім. Дякую тобі, Саш", - підписала відео Анна.
За словами артистки, рішення розійтися прийняв Олександр.
Півроку тому у пари почався важкий кризовий період.
Саме тоді у бізнесмена діагностували депресивний обсесивно-компульсивний розлад.
Анна Трінчер та Олександр Волошин познайомилися у червні 2020 року, весною 2021-го пара почала зустрічатися.
У цьому ж році блогер запропонував співачці одружитися.
Анна Трінчер з Волошиним (фото: instagram.com/annatrincher_official)
Однак останнім останнім часом у мережі почали обговорювати їхнє розлучення через рік після весілля.
Але пара спростовувала усі чутки про розрив, наголошуючи на тому, що у них просто тимчасові труднощі у стосунках.
Нещодавно ми розповідали, що Тищенко розлучається з 28-річною дружиною.
Також Камалія чесно зізналася, в яких стосунках залишилася з ексчоловіком після розриву.