Саша Бо впервые показала своего нового парня: в сети отметили, что они очень похожи
Саша Бо после развода с Игорем Пустовитом официально представила своего нового парня. Избранником известной блогерши стал стоматолог Платон Тарнавский, с которым она училась в университете.
Фотографию с бойфрендом девушка опубликовала в Instagram, где у нее 1,9 млн подписчиков.
На снимке парень обнимает и целует Александру.
Саша Бо с новым парнем (фото: instagram.com/sashaabo)
"Такая длинная и интересная история", - прокомментировала снимок блогерша.
При этом подписчики девушки отметили, что новый избранник Саши Бо очень похож на нее.
- Вы какие-то мне похожие;
- Как вы похожи;
- Это законно иметь такого красивого мужчину?
- Вы еще и похожи! Счастья вам!
- Наконец-то увидели;
- Так похожи! Родственные души, которые наконец вместе. Это очень круто;
- Очень похожи. Судьба.
- Пусть ваша любовь будет крепкой и настоящей, будьте счастливы наконец-то.
Напомним, что впервые Саша Бо случайно засветилась на фото с новым парнем на скандальной вечеринке львовского блогера Александра Залиско, который во Львове в День памяти жертв Голодомора, 27 ноября, устроил пышное празднование своего дня рождения.
Тогда молодой человек Александры опубликовал их общее фото в соцсети, но потом из-за наплыва подписчиков закрыл свою страницу. При этом фото уже успело распространиться по сети.
Саша Бо с новым парнем (фото: Instagram)
Мы также писали о том, что Саша Бо шокировала признанием после скандала с разводом.