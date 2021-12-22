ru ua
Ср, 22 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Саша Бо впервые показала своего нового парня: в сети отметили, что они очень похожи

Новина українською →
Среда 22 декабря 2021 16:21
Саша Бо впервые показала своего нового парня: в сети отметили, что они очень похожи Фото: Саша Бо (nstagram.com/sashaabo)
Автор: Роман Мирончук

Саша Бо после развода с Игорем Пустовитом официально представила своего нового парня. Избранником известной блогерши стал стоматолог Платон Тарнавский, с которым она училась в университете.

Фотографию с бойфрендом девушка опубликовала в Instagram, где у нее 1,9 млн подписчиков.

На снимке парень обнимает и целует Александру.

Саша Бо впервые показала своего нового парня: в сети отметили, что они очень похожи

Саша Бо с новым парнем (фото: instagram.com/sashaabo)

"Такая длинная и интересная история", - прокомментировала снимок блогерша.

При этом подписчики девушки отметили, что новый избранник Саши Бо очень похож на нее.

  • Вы какие-то мне похожие;
  • Как вы похожи;
  • Это законно иметь такого красивого мужчину?
  • Вы еще и похожи! Счастья вам!
  • Наконец-то увидели;
  • Так похожи! Родственные души, которые наконец вместе. Это очень круто;
  • Очень похожи. Судьба.
  • Пусть ваша любовь будет крепкой и настоящей, будьте счастливы наконец-то.

Напомним, что впервые Саша Бо случайно засветилась на фото с новым парнем на скандальной вечеринке львовского блогера Александра Залиско, который во Львове в День памяти жертв Голодомора, 27 ноября, устроил пышное празднование своего дня рождения.

Тогда молодой человек Александры опубликовал их общее фото в соцсети, но потом из-за наплыва подписчиков закрыл свою страницу. При этом фото уже успело распространиться по сети.

Саша Бо впервые показала своего нового парня: в сети отметили, что они очень похожи

Саша Бо с новым парнем (фото: Instagram)

Мы также писали о том, что Саша Бо шокировала признанием после скандала с разводом.

Читайте РБК-Украина в Google News
блогер Саша Пустовит
LITE
День святой Анны: что нужно сделать в день покровительницы женщин и детей
День святой Анны: что нужно сделать в день покровительницы женщин и детей