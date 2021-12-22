ru ua
Ср, 22 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Саша Бо вперше показала свого нового хлопця: у мережі зазначили, що вони дуже схожі

Новость на русском →
Середа 22 грудня 2021 16:21
Саша Бо вперше показала свого нового хлопця: у мережі зазначили, що вони дуже схожі Фото: Саша Бо (nstagram.com/sashaabo)
Автор: Роман Мирончук

Саша Бо після розлучення з Ігорем Пустовітом офіційно представила свого нового хлопця. Обранцем відомої блогерки став стоматолог Платон Тарнавський, з яким вона вчилася в університеті.

Фотографію з бойфрендом дівчина опублікувала в Instagram, де у неї 1,9 млн підписників.

На знімку хлопець обіймає і цілує Олександру.

Саша Бо вперше показала свого нового хлопця: у мережі зазначили, що вони дуже схожі

Саша Бо з новим хлопцем (фото: instagram.com/sashaabo)

"Така довга і цікава історія", - прокоментувала знімок блогерша.

При цьому підписники дівчини відзначили, що новий обранець Саші Бо дуже схожий на неї.

  • Ви якісь мені схожі;
  • Як ви схожі;
  • То законно мати такого красивого чоловіка?
  • Ви ще й схожі! Щастя вам!
  • Нарешті побачили;
  • Так схожі! Споріднені душі, які нарешті разом. Це дуже круто;
  • Дуже схожі. Доля.
  • Нехай ваша любов буде міцною і справжньою, будьте щасливі нарешті.

Нагадаємо, що вперше Саша Бо випадково засвітилася на фото з новим хлопцем на скандальній вечірці львівського блогера Олександра Заліско, який у Львові в День пам'яті жертв Голодомору, 27 листопада, влаштував пишне святкування свого дня народження.

Тоді молодий чоловік Олександри опублікував їх спільне фото в соцмережі, але потім через наплив фоловерів закрив свою сторінку. При цьому фото вже встигло поширитися мережею.

Саша Бо вперше показала свого нового хлопця: у мережі зазначили, що вони дуже схожі

Саша Бо з новим хлопцем (фото: Instagram)

Ми також писали про те, що Саша Бо шокувала визнанням після скандалу з розлученням.

Читайте РБК-Україна в Google News
блогер Саша Пустовит
LITE
День святої Ганни: що потрібно зробити в день покровительки жінок і дітей
День святої Ганни: що потрібно зробити в день покровительки жінок і дітей