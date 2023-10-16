Сара Джессіка Паркер працює над фільмом про українців: деталі

Відома актриса Сара Джессіка Паркер стане виконавчим продюсером документального фільму про українців. Очікується, що стрічка вийде вже наступного року.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Variety.
Стрічка отримала назву "Перший ряд"). Документалка розповідатиме про талановитих
У стрічці буде йтися про український танцюристів, які працюють в еміграції. Вони створили балетну трупу "Об'єднаний український балет".
Згодом до танцюристів приєднується військовий Олександр Терен, який втратив ноги на фронті. Чоловік хоче виступати та не дозволяє собі падати духом навіть попри те, що війна забрала у нього кінцівки. Військовий насправді виступав із балетом та дуже пишався тим, що йому вдалося розповісти світу про Україну.
Актриса зазначила, що вона дуже пишається можливістю допомогти українцям розповісти про свою історію. За словами Паркер, ця стрічка буде про життя людей на тлі війни.
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