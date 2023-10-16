Сара Джессика Паркер работает над фильмом об украинцах: детали

Известная актриса Сара Джессика Паркер станет исполнительным продюсером документального фильма об украинцах. Ожидается, что лента выйдет уже в следующем году.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Variety .
Лента получила название "Первый ряд"). Документалка будет рассказывать о талантливых
В ленте будет идти речь об украинских танцорах, работающих в эмиграции. Они создали балетную труппу "Объединенный украинский балет".
Впоследствии к танцорам присоединяется военный Александр Терен, потерявший ноги на фронте. Мужчина хочет выступать и не позволяет себе сдаваться даже несмотря на то, что война забрала у него конечности. Военный действительно выступал с балетом и очень гордился тем, что ему удалось рассказать миру об Украине.
Актриса отметила, что она очень гордится возможностью помочь украинцам рассказать о своей истории. По словам Паркер, эта кинокартина будет о жизни людей на фоне войны.
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