Лободу помітили на корпоративі з росіянами: у команді співачки зробили неоднозначну заяву

Співачка Світлана Лобода потрапила у новий скандал. Зірка виступала на корпоративі у Дубай зі своїми російськомовними хітами. При цьому приватний захід проводили, зокрема, росіяни.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на МУЗВАР , у команді співачки вже відреагували на інцидент та зробили неоднозначну заяву.

Новий скандал навколо Лободи - з чого усе почалося

Днями російська пропагандистка Альона Жигалова висміяла Лободу за її "патріотичну позицію". Вона виклала допис, у якому заявила, що співачка продовжує співати російською мовою та вже "забула" про свої нові треки українською.

Виступ Лободи проходив у Дубай. У трек-листі були виключно хіти минулих років, які артистка записувала російською. На приватному заході ведучим був росіянин Олександр Белов. Окрім цього, на сцену виходив ілюзіоніст з РФ, стверджувала Жигалова.

Допис російської пропагандистки про виступ Лободи у Дубай (скріншот)

Увесь захід проводився російською мовою, навіть співак Араш, якого також запросили на корпоратив, виконував треки мовою країни-агресорки.

Що про скандал кажуть у команді співачки

Редакція МУЗВАР отримала коментар у представників Лободи. Ті заявили, що перелік треків обирає та затверджує замовник. Окрім цього, у команді співачки заявили про "незмінність позиції" артистки.

"Кожне замовлення, що надходить до артиста, ретельно перевіряється менеджментом на відповідність його позиції, що була заявлена раніше. Замовницею концерту Світлани Лободи 15.10, що пройшов у місті Дубай, була громадянка Казахстану, прихильниця Світлани. Склад кожної програми формується на основі улюблених пісень замовника. Артист виконує свої треки в оригіналі, незалежно від публічного чи приватного характеру заходу, ця позиція також залишається незмінною", - сказали представники співачки.

У команді Лободи відреагували на скандал навколо співачки (фото: instagram.com/lobodaofficial)

При цьому вони ніяк не пояснили, чому Лобода виступала на заході, куди було запрошено артист з РФ. Також у команді співачки не стали пояснювати, громадяни яких країн були серед гостей.