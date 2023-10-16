Сара Джессіка Паркер працює над фільмом про українців: деталі

Відома актриса Сара Джессіка Паркер стане виконавчим продюсером документального фільму про українців. Очікується, що стрічка вийде вже наступного року.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Variety .

Що відомо про фільм, який продюсує Паркер

Стрічка отримала назву Front Row ( "Перший ряд"). Документалка розповідатиме про талановитих українських артистів балету. Синопсис фільму вже показали на конференції Mipcom у Каннах.

Режисером фільму стала Міріам Гуттманн, яка знімала стрічку "Насіння обману". Очікується, що документальний фільм знімуть вже у 2024 році.

Фільм "Перший ряд" - сюжет

У стрічці буде йтися про український танцюристів, які працюють в еміграції. Вони створили балетну трупу "Об'єднаний український балет".

Згодом до танцюристів приєднується військовий Олександр Терен, який втратив ноги на фронті. Чоловік хоче виступати та не дозволяє собі падати духом навіть попри те, що війна забрала у нього кінцівки. Військовий насправді виступав із балетом та дуже пишався тим, що йому вдалося розповісти світу про Україну.

Олександр Терен та The United Ukrainian Ballet pic.twitter.com/qBbEiMwiFb — Поліна Іваненко (@polinarbcua) October 16, 2023

Що про фільм каже сама Паркер

Актриса зазначила, що вона дуже пишається можливістю допомогти українцям розповісти про свою історію. За словами Паркер, ця стрічка буде про життя людей на тлі війни.

"Перший ряд" демонструє наполегливість і стан людей на тлі тяжкої війни. Надати цим танцюристам міжнародну платформу, щоб вони могли розповісти свої історії через силу, красу та жорсткість балету, - велика честь", - заявила актриса.

Актриса стане продюсером фільму про Україну (фото: instagram.com/sarahjessicaparker)