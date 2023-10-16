Сара Джессика Паркер работает над фильмом об украинцах: детали

Известная актриса Сара Джессика Паркер станет исполнительным продюсером документального фильма об украинцах. Ожидается, что лента выйдет уже в следующем году.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Variety .

Что известно о фильме, который продюсирует Паркер

Лента получила название Front Row ( "Первый ряд"). Документалка будет рассказывать о талантливых украинских артистах балета. Синопсис фильма уже показали на конференции Mipcom в Каннах.

Режиссером фильма стала Мириам Гуттманн, снимавшая ленту "Семена обмана". Ожидается, что документальный фильм снимут уже в 2024 году.

Фильм "Первый ряд" - сюжет

В ленте будет идти речь об украинских танцорах, работающих в эмиграции. Они создали балетную труппу "Объединенный украинский балет".

Впоследствии к танцорам присоединяется военный Александр Терен, потерявший ноги на фронте. Мужчина хочет выступать и не позволяет себе сдаваться даже несмотря на то, что война забрала у него конечности. Военный действительно выступал с балетом и очень гордился тем, что ему удалось рассказать миру об Украине.

Олександр Терен та The United Ukrainian Ballet pic.twitter.com/qBbEiMwiFb — Поліна Іваненко (@polinarbcua) October 16, 2023

Что о фильме говорит сама Паркер

Актриса отметила, что она очень гордится возможностью помочь украинцам рассказать о своей истории. По словам Паркер, эта кинокартина будет о жизни людей на фоне войны.

"Первый ряд" демонстрирует настойчивость и состояние людей на фоне тяжелой войны. Предоставить этим танцорам международную платформу, чтобы они могли рассказать свои истории через силу, красоту и жесткость балета, - большая честь", - заявила актриса.

Актриса станет продюсером фильма об Украине (фото: instagram.com/sarahjessicaparker)