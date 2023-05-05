"Сантиметровий уламок застряг у мозку": лікарі дивом врятували постраждалу в Умані

Як Ірина отримала поранення

28 квітня, коли терористи влучили ракетою у багатоповерхівку в Умані, Ірина з мамою спали вдома. Вони були у сусідньому будинку від того, куди влучила ракета, але навіть осколка вистачило, щоб поставити дівчину на межу життя та смерті.

Мама Іри розповідає, що в ту ніч тривоги не чула. Прокинулась від гучного звуку й спочатку не могла зрозуміти де вона, бо вибухова хвиля потрощила все навколо.

Жінка одразу кинулася до доньки, щоб вибігти на вулицю, але та відповіла, що не відчуває праву ногу та руку. Тільки тоді мати Іри побачила, що подушка, на якій спала дівчина, просякнута кровʼю.

Лікарі "швидкої" констатували вогнепальне поранення головного мозку. Осколок зрикошетив від стіни та влучив у дівчину.

Уламок застряг у потиличній частині голови (фото: Faccebook/МОЗ)

Унікальна операція порятунку

Потерпілу негайно доправили до Києва у 17 лікарню, яка ще з часів Майдану спеціалізується на важких травмах голови.

"Сантиметровий уламок пройшов крізь усю ліву півкулю мозку і зупинився у потиличній частині голови дівчини. Лікарі кажуть, що до венозної судини залишалося менше пів сантиметра - тоді неминуча смерть", - йдеться у повідомленні.

Нейрохірурги, які оперували дівчину, визнають, що те, що вона вижила, - справжнє диво.

Сантиметровий уламок пройшов крізь усю ліву півкулю мозку (фото: Faccebook/МОЗ)

Уламок хірурги змогли знайти тільки під операційним рентгеном і видалили за допомогою спеціального магніту.

Зараз життю Ірини нічого не загрожує. Дівчина відновлюється, зараз при тямі та розмовляє, хоча права частина тіла її ще погано слухається. Втім, лікарі кажуть, що на це потрібен час.

Ірина мріє про те, як повернеться до навчання в університеті та звичного життя.