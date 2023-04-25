Дитина говорила під час втручання: в Україні вперше провели операцію на мозку з пробудженням

У Львові лікарі вперше в історії української медицини дитині провели операцію на мозку з пробудженням. Під час оперативного втручання дитина була при свідомості.

Про це повідомили на сторінці Першого медичного об'єднання Львова у Facebook .

Що з дитиною

За словами медиків, 15-річний Максим Волович з Тернополя з восьмирічного віку страждає від сильних епілептичних нападів. Судоми викликає пухлина в мозку.

Спровокувати черговий напад могло будь-що: фізична активність чи прояв емоцій. Хлопчик, який до судом займався танцями і мріяв стати чемпіоном, навіть бігати більше не міг.

"Сміх чи сльози - теж могли спровокувати напад. Дитинство Максима минуло з суворими обмеженнями, під постійним наглядом мами, яка цілодобово пильнувала сина і боялась за його життя. Останніми роками юнаку стало важко говорити та запам’ятовувати", - йдеться у повідомленні.

З кожним роком пухлина тільки збільшувалась і напади посилювались. Утворення почало тиснути на ділянки мозку, які відповідають за мову і рухи. Виник високий ризик паралічу правої половини тіла.

У Львові лікарі вперше в Україні провели операцію на мозку з пробудженням (facebook.com/1tmolviv)

Рішення лікарів

Після ретельного обстеження лікарі дійшли висновку, що єдиний шанс для Максима - це операція на мозку з пробудженням - "Awake Surgery".

"Далі тягнути нема куди. Наріс набряк навколо. Є вже ознаки того, що ця пухлина добряче тисне на мозок. Це ризик смерті. Тому однозначно потрібно це лікувати. Обов’язково потрібно видаляти", - сказав завідувач нейрохірургічного відділення Михайло Ловга.

У Львові лікарі вперше в Україні провели операцію на мозку з пробудженням (facebook.com/1tmolviv)

Як пройшла складна операція

Під час видалення самої пухлини лікарям вдалося розбудити Максима. Це потрібно аби контролювати його мову та рухи і не пошкодити ділянки мозку, що за них відповідають.

Медики розважали Максима розмовами про його улюблених супергероїв коміксів та вигадані всесвіти і не давали хлопцеві заснути. Поки він говорив активність у ділянках, які відповідають за рухи кінцівками та мовлення, фіксували нейрофізіологи.

Загалом операція тривала сім годин. Після неї Максим заговорив ще краще, ніж до втручання. Лікарям вдалося повністю видалити пухлину, а гістологічне дослідження показало, що утворення було доброякісним.

Тому подальшого лікування пацієнт не потребує, епілептичних нападів більше немає.

У Львові лікарі вперше в Україні провели операцію на мозку з пробудженням (facebook.com/1tmolviv)