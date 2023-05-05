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"Сантиметровый обломок застрял в мозгу": врачи чудом спасли пострадавшую в Умани

Врачи рассказали историю спасения 25-летней Ирины из Умани (фото: Faccebook/МОЗ)
Автор: Василина Копытко

25-летняя Ирина получила тяжелое ранение в голову во время ракетной атаки в Умани 28 апреля. Обломок застрял в мозгу и прошел всего в полу сантиметре от сосуда, разрыв которого повлек бы неизбежную смерть. Врачи говорят, то, что женщину удалось спасти - чудо.

История спасения пострадавшей в Умани рассказали в Министерстве здравоохранения Украины в Facebook.

Как Ирина получила ранение

28 апреля, когда террористы попали ракетой в многоэтажку в Умани, Ирина с мамой спали дома. Они были в соседнем доме от того, куда попала ракета, но даже осколка хватило, чтобы поставить девушку на грань жизни и смерти.

Мама Иры рассказывает, что в ту ночь тревоги не слышала. Проснулась от громкого звука и сначала не могла понять, где она, потому что взрывная волна разбила все вокруг.

Женщина сразу бросилась к дочери, чтобы выбежать на улицу, но она ответила, что не чувствует правую ногу и руку. Только тогда мать Ирины увидела, что подушка, на которой спала девушка, пропитана кровью.

Врачи "скорой" констатировали огнестрельное ранение головного мозга. Осколок срикошетил от стены и попал в девушку.

Обломок застрял в затылке головы (фото: Faccebook/МОЗ)

Уникальная операция спасения

Пострадавшую немедленно доставили в Киев в 17 больницу, которая еще со времен Майдана специализируется на тяжелых травмах головы.

"Сантиметровый обломок прошел сквозь все левое полушарие мозга и остановился в затылочной части головы девушки. Врачи говорят, что до венозного сосуда оставалось менее чем пол сантиметра - тогда неминуема смерть", - говорится в сообщении.

Нейрохирурги, оперировавшие девушку, признают, что то, что она выжила, - настоящее чудо.

Сантиметровый обломок прошел сквозь все левое полушарие мозга (фото: Faccebook/МОЗ)

Обломок хирурги смогли найти только под операционным рентгеном и удалили с помощью специального магнита.

Сейчас жизни Ирины ничего не угрожает. Девушка восстанавливается, сейчас в сознании и разговаривает, хотя правая часть тела ее еще плохо слушается. Впрочем, врачи говорят, что на это нужно время.

Ирина мечтает о том, как вернется к обучению в университете и привычной жизни.

Ранее мы рассказывали о том, что в Украине провели уникальную операцию на мозге ребенку, когда он был в сознании.

Читайте также о том, что в Украине впервые пересадили ребенку кожу от посмертного донора.

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