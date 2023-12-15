Сантехніки назвали помилки, які призводять до зайвих витрат: не робіть цього

Не кидайте серветки в унітаз

Сантехнік Ей Джей Дженкінс розповів, що якщо на товарі вказано, що його можна змивати в унітаз, то це не означає, що це дійсно так.

Більшість вологих серветок не є біорозкладаними. Вони містять пластик і часто є причиною засмічення труб. Важливо відзначити, що сюди входять і ті, на упаковці яких зазначено "змиваються".

Навіть якщо виробник вважає, що вони підходять для змиву в унітазі, вони все одно можуть стати причиною засмічення.

Засоби жіночої гігієни

Так само уникайте від змивання в унітаз засобів жіночої гігієни, щоб уникнути засмічення.

Такі товари спеціально розроблені для поглинання рідини, завдяки чому вони розширюються, не розвалюючись. Тому не дивно, що вони можуть засмічувати каналізаційні труби.

Якщо вони все-таки пройдуть через ваш трубопровід, більша частина буде видалена на очисних спорудах - за умови, що ваші стічні води направляються саме туди.

Підгузки

Дитячі підгузки непридатні для змивання в унітаз. Вони мають поглинаючу здатність. Також вони великі й громіздкі та з великою ймовірністю блокують ваші труби.

Дитячі підгузники слід викидати в сміття і більше нікуди.

Таблетки для очищення туалету

Часто люди кидають спеціальні таблетки для чищення в бачок унітаза. Однак, це поширена помилка.

"Ті сині таблетки, які люди тримають у баку, жахливі для туалету. Вони пошкоджують деякі деталі, а це призведе до ремонту", - сказав сантехнік.

Чим довше така таблетка лежить у вашому туалеті, тим більша ймовірність, що вона знищить пластикові та гумові прокладки та інші деталі навколо себе.

Рослинна олія

Більшість з нас знають, що рослинна олія та жир можуть засмітити каналізацію, якщо вилити їх у кухонну раковину. Але часто люди вважають, що унітаз - краща альтернатива, оскільки труби в ньому ширші.

На жаль, жир і олія все одно можуть затвердіти і прилипнути до внутрішньої частини труб. З часом це буде накопичуватися і утворювати закупорку.