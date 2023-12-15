Сантехники назвали ошибки, которые приводят к лишним расходам: не делайте этого

Не бросайте салфетки в унитаз

Сантехник Эй Джей Дженкинс рассказал, что если на товаре указано, что его можно смывать в унитазе, то это не значит, что это действительно так.

Большинство влажных салфеток не являются биоразлагаемыми. Они содержат пластик и часто являются причиной засорения труб. Важно отметить, что сюда входят и те, на упаковке которых указано "смываются".

Даже если производитель считает, что они подходят для смыва в унитазе, они все равно могут стать причиной засорения.

Средства женской гигиены

Так же избегайте смывания в унитаз средств женской гигиены, чтобы избежать засорения.

Такие товары специально разработаны для поглощения воды, благодаря чему они расширяются, не разваливаясь. Потому неудивительно, что они могут засорять канализационные трубы.

Если они все-таки пройдут через ваш трубопровод, большая часть будет удалена на очистных сооружениях - при условии, что ваши сточные воды направляются именно туда.

Подгузники

Детские подгузники непригодны для смыва в унитаз. Они обладают поглощающей способностью. Также они большие и громоздкие и с большой вероятностью блокируют трубы.

Детские подгузники следует выбрасывать в мусор и больше некуда.

Таблетки для очистки туалета

Часто люди бросают специальные таблетки для чистки в бачок унитаза. Однако это распространенная ошибка.

"Те синие таблетки, которые люди держат в бачке, ужасные для туалета. Они повреждают некоторые детали, а это приведет к ремонту", - сказал сантехник.

Чем дольше такая таблетка лежит в вашем туалете, тем больше вероятность, что она уничтожит пластиковые и резиновые прокладки и другие детали вокруг себя.

Растительное масло

Большинство из нас знают, что растительное масло и жир могут засорить канализацию, если вылить их в кухонную раковину. Но часто люди считают, что унитаз - лучшая альтернатива, поскольку трубы в нем шире.

К сожалению, жир и растительное масло все равно могут затвердеть и прилипнуть к внутренней части труб. Со временем это будет скапливаться и образовывать закупорку.