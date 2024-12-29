Санта-Клаус не приходив: актор-військовий пригадав, як відзначав новорічні свята на фронті

Зірка серіалу "Перші ластівки" та боєць ЗСУ Максим Девізоров поділився, якими були його новорічні свята, коли він перебував на війні.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв'ю актора для OBOZ.ua.

Так, зі слів артиста, новорічні свята у нього проходили в тісному колі побратимів, у бліндажах.

"Якось якраз були на позиції. До нас не приходив ні Санта-Клаус, ні Святий Миколай, але були в гостях дронщики, які показували новорічні феєрверки - полювали на ворожий танк, який успішно вдалося знищити. Своєрідний вайб, але мені сподобалося - палало знатно", - розповів Девізоров.

Також актор зізнався, як його змінила війна. Зірка "Перших ластівок" каже, що під час служби він зміг адаптуватися до роботи в команді та працювати в тісній взаємодії з побратимами, що допомогло їм успішно виконувати поставлені завдання.

Максим Девізоров (фото: instagram.com/devizorov)

Після повернення до Києва він довго звикав до життя без "виходів арти" і "приходів".

"Я досить гнучкий, особливо якщо це стосується питання роботи в колективі. До того ж мені дуже пощастило з командиром та побратимами. Ми завжди були готові підставити один одному плече, разом вирішували завдання, які нам давали. Перші тижні, коли повернувся до Києва, було навіть неспокійно через те, що немає ні виходів арти, ні приходів. Там це вже настільки стало нормою, що відчував себе тривожно, коли не чуєш цього. Але довелося звикати до бісівських повітряних тривог - от така разюча відмінність", - розповів Девізоров.

Боєць також зізнався, що на початку служби переживав, як зберегти свою безпосередність, гумор та дитячу наївність, які допомагають йому в професії. Проте відчув, що зміг зберегти ці риси і одночасно здобув новий досвід, ставши свідком складних і незвичних ситуацій, що значно змінили його світогляд.

Максим Девізоров (фото: instagram.com/devizorov)

"Зізнаюся відверто: на початку служби я переживав, як би не втратити свою якусь дитячу безпосередність - схильність до гри, жартів, бо це все дуже допомагає в професії. І мені здається, я не позбувся цього. А разом з тим набув потужного досвіду - чув багато історій, був свідком дуже нетипових ситуацій, які сильно вплинули на світосприйняття", - підсумував актор.

Нагадаємо, актор театру і кіно Максим Девізоров у війську з перших днів повномасштабного вторгнення - пройшов і Донецький, і Харківський напрямок. Нині перебуває у Відділі Комунікацій Командування Сил ТРО ЗСУ, де разом із командою створює документальні фільми, сюжети новин про війну.

Зараз потроху повертається до своєї професії - разово грає в Театрі драми і комедії на лівому березі Дніпра, розвиває Театр Ветеранів.