Арсен Мірзоян чесно відповів, чи готовий піти воювати

Український співак Арсен Мірзоян, який раніше розсекретив суму, яку збирає за місяць на ЗСУ , чесно зізнався, чи готовий він узяти в руки зброю і піти на фронт.

Про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна .

Артист не приховує, що він не відкидає такі думки.

"Так, я часто кажу Макару (другу-військовому): "Шукай мені посаду". Він каже: "Не чуди, іди займайся машинами і так далі, ти ж усе одно тут частіше, ніж удома", - зазначив артист.

Водночас Мірзоян зізнався, як би на таке рішення відреагувала його дружина, співачка Тоня Матвієнко.

"Мова не про бажання. Я просто їй кажу, що всі там будемо. По-перше, треба знати з ким і куди. Добре йти до своїх - з ким уже рідними за цей час стали", - зазначив Мірзоян.

Арсен Мірзоян і Тоня Матвієнко (фото: instagram.com/arsen_mirzoian)

Нагадаємо, Мірзоян - другий чоловік співачки Тоні Матвієнко, зять легендарної співачки Ніни Матвієнко.

Пара познайомилася на шоу "Голос країни" у 2011 році, проте тоді у них були тільки дружні стосунки. Через деякий час вони почали зближуватися. На той момент Мірзоян був одружений і виховував двох синів.

На початку 2016 року у Мірзояна і Тоні Матвієнко народилася дочка, яку назвали Ніною. І тільки влітку 2017 року пара влаштувала пишне весілля в Києві на березі Дніпра.

Артист з 2014 року допомагає військовим, а також їздить на передову з концертами, щоб підтримати їхній бойовий дух.

Він розповів, що за місяць разом зі своєю дружиною збирає на потреби фронту близько 1 мільйона гривень. Також він уже встиг передати для ЗСУ понад 1 тисячу машин.

Арсен Мірзоян (фото: instagram.com/arsen_mirzoian)