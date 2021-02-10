Санта Димопулос отреагировала на решение Оксаны Марченко сменить номер телефона

Санта Димопулос поддержала жену Виктора Медведчука, которая заявила, что поменяет номер телефона, после того как его опубликовали на сайте "Миротворец" за отрицание агрессии РФ и финансирование российских оккупантов.

Бывшая участница группы "ВИА Гра" оставила свой комментарий в Instagram Марченко.

"Друзья! У меня нет слов - одни эмоции. Хотя и эмоции не хочется тратить на всю эту грязь. И так чудесно, что у меня есть вы - люди, которые меня так активно и искренне поддерживают (пишут, звонят, комментируют)", - написала Марченко. Под этим постом Санта Димопулос написала: "Сила в правде". Оксана Марченко ответила на ее комментарий: "Спасибо большое, дорогая Санта! Спаси Господи".