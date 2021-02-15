UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Самый высокий небоскреб в Дубае подсветили сине-желтыми цветами в честь Украины (фото)

Автор: Анна Шиканова

Самый высокий небоскреб Бурдж-Халиф, который находится в Дубае, ОАЭ, подсветили цветами украинского государственного флага – сине-желтыми. Таким образом в ОАЭ выразили знак уважения к украинской делегации.

Фотографией башни Бурдж-Халиф с сине-желтой подсветкой поделились на своих страницах в Facebook президент Украины Владимир Зеленский и министр внутренних дел Арсен Аваков.

Популярные новости
Весны в Украине нормальной не будет, а тепло придет только в мае: новый прогноз 11 февраля 2021
Концерты 2021 года, которых мы особенно ждем: Hurts, Jay-Jay Johanson и другие 11 февраля 2021
Молоко может навредить здоровью: медики нашли еще одно подтверждение 13 февраля 2021
Не десять тысяч: ученые рассказали, сколько шагов должен делать человек ежедневно 14 февраля 2021
Украинские блогеры застряли на заснеженной дороге под Тернополем: служба спасения отказалась помогать 13 февраля 2021
Синоптики рассказали, когда в Украину вернется теплая зима 14 февраля 2021
Боль в боку: какие симптомы должны насторожить 14 февраля 2021
У Лукашенко нашли десяток секретных резиденций: фото особняков 14 февраля 2021
Квашеная капуста может быть очень опасной: диетологи сообщили, кому ее нельзя есть 11 февраля 2021
Сильнейшая магнитная буря накроет Землю в феврале: специалисты назвали дату 13 февраля 2021

В понедельник вечером, 15 февраля, завершился официальный визит украинской делегации в Объединенные Арабские Эмираты. Официальные переговоры прошли успешно и в знак уважения к украинским гостям самую высокую башню Бурдж-Халиф подсветили цветами украинского флага.

Фото башни сначала разместил на своей странице в Facebook президент Украины Владимир Зеленский, а потом и министр внутренних дел Арсен Аваков.

Фото: facebook.com/zelenskiy95

"Дубай сегодня вечером. Завершены официальные переговоры Украины и ОАЭ. Знак уважения Украине со стороны властей Эмиратов", - так прокомментировал министр снимок.

Скриншот публикации

Пользователи социальной сети отреагировали на фотографии. Они написали множество комментариев под снимками.

  • Приятно видеть украинский флаг на таком сооружении. Все будет Украина.
  • Вот бы и в Украине построить что-то такое. И на этом тоже включать флаги других стран.
  • Очень и очень круто!
  • Это почет к нашей стране

Напомним, ранее мы сообщали о том, что президент Владимир Зеленский в ходе визита в Объединенные Арабские Эмираты подписал ряд двухсторонних документов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Объединенные Арабские ЭмиратыДубай
Читайте также
В ОАЭ в 2021 году запустят украиноязычные аудиогиды
ОАЭ признали украинские водительские права
Прогноз погоды