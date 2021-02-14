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Налоги, борьба с терроризмом и туризм: Украина и ОАЭ подписали ряд документов

Новина українською → Абу-Даби, Воскресенье 14 февраля 2021 13:21
Налоги, борьба с терроризмом и туризм: Украина и ОАЭ подписали ряд документов Фото: Владимир Зеленский и шейх Мухаммад бин Заед (president.gov.ua)
Автор: Игорь Литвиненко

Президент Владимир Зеленский в ходе визита в Объединенные Арабские Эмираты подписал ряд двусторонних документов. Они направлены на развитие отношений между странами.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.

Документы были подписаны по результатам встречи делегаций Украины и ОАЭ в Абу-Даби во главе с Владимиром Зеленским и наследным принцем эмирата Абу-Даби, заместителя Верховного главнокомандующего Вооруженных сил ОАЭ шейха Мухаммада бин Заида Аль Нахайяна.

Так, были подписаны такие документы:

Протокол между правительствами Украины и ОАЭ, который позволит избежать двойного налогообложения и предотвратить уклонение от уплаты налогов на доходы и капитал.

"Реализация этого документа ослабит фискальную нагрузку на субъекты хозяйствования, будет способствовать деловой активности и активизирует хозяйственную деятельность", - пояснили в ОП.

Соглашение о сотрудничестве между правительствами в сфере борьбы с преступностью и терроризмом.

Меморандум о взаимопонимании между Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины и Офисом Государственного министра продовольственной и водной безопасности ОАЭ. Заключение документа позволит увеличить объемы двусторонней торговли.

Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере развития туристического сектора между. Это позволит активизировать сотрудничество в туристической отрасли и увеличит двусторонний пассажиропоток.

Меморандум о взаимопонимании в сфере землеустройства. Он предусматривает обмен опытом по использованию и охране сельскохозяйственных земель, сохранения, воспроизводства и повышения плодородия почв, внедрения и совершенствования электронных услуг в сфере землеустройства, мониторинга экологического состояния земель и почв в результате влияния изменения климата и негативных процессов.

Ранее РБК-Украина писало, что ОАЭ признал водительские права Украины.

Также сообщалось, что Украина и ОАЭ могут увеличить товарооборот между странами в несколько раз в ближайшие пять лет.

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