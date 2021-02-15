RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Найвищий хмарочос у Дубаї підсвітили синьо-жовтими кольорами на честь України (фото)

Автор: Анна Шиканова

Найвищий хмарочос Бурдж-Халіф, який знаходиться в Дубаї, ОАЕ, підсвітили кольорами українського державного прапора – синьо-жовтими. Таким чином в ОАЕ висловили знак поваги до української делегації.

Фотографією вежі Бурдж-Халіф з синьо-жовтим підсвічуванням поділилися на своїх сторінках у Facebook президент України Володимир Зеленський і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Популярні новини
Концерти‌ ‌2021‌ ‌року,‌ ‌на‌ ‌які‌ ‌ми‌ ‌особливо‌ ‌чекаємо‌: Hurts, Jay-Jay Johanson та інші 11 лютого 2021
Квашена капуста може бути дуже небезпечною: дієтологи повідомили, кому її не можна їсти 11 лютого 2021
У Лукашенко знайшли десяток секретних резиденцій: фото особняків 14 лютого 2021
Не десять тисяч: вчені розповіли, скільки кроків має робити людина щодня 14 лютого 2021
Молоко може нашкодити здоров'ю: медики знайшли ще одне підтвердження 13 лютого 2021
Синоптики розповіли, коли в Україну повернеться тепла зима 14 лютого 2021
Біль у боці: які симптоми повинні насторожити 14 лютого 2021
Весни в Україні нормальної не буде, а тепло прийде тільки в травні: новий прогноз 11 лютого 2021
Українські блогери застрягли на засніженій дорозі під Тернополем: служба порятунку відмовилася допомагати 13 лютого 2021
Найсильніша магнітна буря накриє Землю в лютому: фахівці назвали дату 13 лютого 2021

У понеділок ввечері, 15 лютого, завершився офіційний візит української делегації в Об'єднані Арабські Емірати. Офіційні переговори пройшли успішно і в знак поваги до українських гостей найвищу вежу Бурдж-Халіф підсвітили кольорами українського прапора.

Фото вежі спочатку розмістив на своїй сторінці в Facebook президент України Володимир Зеленський, а потім і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Фото: facebook.com/zelenskiy95

"Дубай сьогодні ввечері. Завершено офіційні переговори України та ОАЕ. Знак пошани Україні з боку влади Еміратів", - так прокоментував міністр знімок.

Скріншот публікації

Користувачі соціальної мережі відреагували на фотографії. Вони написали безліч коментарів під знімками.

  • Приємно бачити український прапор на такій споруді. Все буде Україна.
  • От би й в Україні побудувати щось таке. І на цьому теж включати прапори інших країн.
  • Дуже і дуже круто!
  • Це шана до нашої країни

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що президент Володимир Зеленський в ході візиту в Об'єднані Арабські Емірати підписав ряд двосторонніх документів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Об'єднані Арабські ЕміратиДубай
Читайте також
В ОАЕ у 2021 році запустять україномовні аудіогіди
ОАЕ визнали українські водійські права
Прогноз погоди